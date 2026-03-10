CHP'de dikkat çeken hazırlık: 'Başımızı kaşıyacak halde değilken bile sandık güvenliğini önceleyeceğiz'

CHP, seçim güvenliği kapsamında sandık kurullarında görev alacak üyelerini kontrol etmek için parti genel merkezinde çalışmalara devam ediyor. Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nden sorumlu Parti Meclisi (PM) üyesi Pınar Uzun Okakın’ın koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında CHP Genel Merkezi’nde çağrı merkezi gönüllüleri, sandık kurulu üyelerini arayarak mevcut sistemi test ediyor.

Yaklaşık iki hafta sürmesi planlanan çalışmaya dair konuşan PM üyesi Pınar Uzun Okakın, "Kadrolarımızla birlikte ilçe başkanlıklarımız tarafından atanan sandık kurulu üyelerimizin görevlerinden haberdar olduklarını önce garanti altına alıyoruz. Ardından görevleri bu önemli sorumluluğu kabul edip etmediklerini genel merkez sistemlerimize kaydediyor ve işliyoruz" dedi.

"BU SÜRECİ EKSİKSİZ VE KUSURSUZ TAMAMLAMAKLA MÜKELLEFİZ"

Baskı rejimlerinde seçimlerin yalnızca sandıkla kazanılmayacağını, seçim kazanmak için aynı zamanda güçlü bir organizasyon gerektiğini belirten Okakın, şunları kaydetti:

"Biz daha önce Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçim sürecinde, sandık kurulu üyelerimizin atamasını gerçekleştirdiğimiz geçen yıl toplamda 210 bin yol arkadaşımıza bugün gördüğünüz Parti Meclisi salonunda çalışan, kadın kollarımız ağırlıklı yol arkadaşlarımız tarafından ulaştık. Peki biz burada neyi amaçlıyoruz? Diyoruz ki öncelikle bir sandık görevlisinden emin olmalı, ardından okulun durumunu görmeliyiz. Okulun durumunu gördüğümüzde ilçenin tablosu netleşecektir. Günün sonunda varsa eksiklerimizi telafi ederek, ardından temelde vatandaşın oy hakkını güvence altına almak için kendimizi gerek sandık örgütlenmesi, gerek veri akışıyla bu süreci eksiksiz ve kusursuz tamamlamakla mükellef görüyoruz.

Bugün yaptığımız bu çalışmayı daha önce bahsettiğim gibi ön seçim sürecimizde ve sandık kurulu üyelerinin atandığı süreçte gerçekleştirmiştik ve tam 210 bin yol arkadaşımıza bu masalardan ulaşmıştık. Bu yol arkadaşlarımız geçen yılda olduğu gibi olağanüstü süreçlerde olağanüstü görevlere atanan yol arkadaşlarımızdı ve görevlerini kabul edip etmediklerini teyit etmek bizim için son derece önemliydi."

"BU ÇALIŞMAYI HİÇBİR KAOSUN İÇİNDE DEĞİLMİŞİZ GİBİ YAPIYORUZ"

İstanbul’da İBB davasının devam ettiğini hatırlatan Okakın, bir yandan sokakta ve mahkeme salonlarında mücadele ettiklerini, diğer yandan da seçime hazırlandıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bu çalışmayı bugün yaparken aslında bugünün ayrı bir önemi olduğunun da farkındayız. Çünkü bugün başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere örgütümüzün tüm kadroları; il başkanlıklarından Parti Meclisi üyeliklerine, genel başkan yardımcılıklarından milletvekillerine ve il örgütlerimize kadar Silivri'de. Bugün gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yargılamasına tanıklık etmek ve Silivri dediğimiz o mücadele alanında direnç göstermek için oradalar.

Biz neden buradayız? Diyoruz ki biz seçim güvenliği için başımızı kaşıyacak halde değilken bile sandık güvenliğini önceleyeceğiz. Sıkılmış bir yumruk gibi giriyoruz hayata diyoruz. Her sabah bu duyguyla uyanıyor olsak bile temelde görevimiz, sanki hiçbir kaosun ve tartışmanın içerisinde değilmişiz gibi seçim güvenliğini örgütlemek olduğu için bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz.

Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun kendisinin, yol arkadaşlarının ve ailesinin maruz bırakıldığı ağır sistematik baskı her ne kadar tahakküm düzeninin son çırpınışları olsa da elbette bizler bu mezalimin kendi kendine toz bulutuna dönüşüp yok olmasını beklemeyeceğiz. Tam da yol arkadaşlarımız, Cumhurbaşkanı adayımız böyle bir baskının muhatabı haline getirilmişken en çok toplumun menfaati için, en çok Cumhuriyet Halk Partisi’ne inanmış yol arkadaşlarımızın umudunu perçinlemek için, vatandaşın oy hakkını güvence altına almak için bu çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."