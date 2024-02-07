CHP Dikili’de kriz: Komünist Osman’ın oğlu istifa etti!

Yayınlanma: 07.02.2024 - 12:24

Güncelleme: 07.02.2024 - 12:24

CHP'de Parti Meclisi İzmir’de belediye başkan adaylarını açıklamasının ardından başlayan kriz istifaları da beraberinde getirdi. İzmir'de Karaburun ve Karşıyaka'da yaşanan belediye başkan adayları protestosunun ardından, Dikili Belediyesi’nin mevcut başkanı Adil Kırgöz 31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerde bir kez daha aday gösterilmesine tepki gösterenler istifa etmeye başladı.

“OSMAN ÖZGÜVEN DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ”

Kırgöz’ün yeniden aday gösterilmesine tepki gösteren "Komünist Osman" lakaplı Dikili Belediyesi eski Başkanı Osman Özgüven'in “Bu yanlıştan dönün” açıklamalarından sonra oğlu Evren Özgüven CHP’den istifa etti.

Gündeme Bakış’ın haberine göre; Özgüven, "Yıllarca üyesi olmaktan onur duyduğum CHP'den bugün itibarıyla gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunmaktayım" dedi.

Dikili eski İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şener de "Değerli yol arkadaşlarım, uzun zamandan beri mücadele ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar bana destek veren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ederim. Saygılarımla" sözleriyle istifa ettiğini duyurdu.

Dikili'nin tanınmış partililerinden Çağlar Çağlayan da, "Doğma büyüme ailemle beraber içinde yetiştiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugünden itibaren istifa etmiş bulunuyorum. Tüm kamuoyuna duyurulur. Saygılarıma" açıklamasında bulundu.