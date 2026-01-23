Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP emekli maaşını Anayasa Mahkemesi'ne ve meydanlara taşıyor... Özgür Özel: Bundan sonra bu mücadele artık Meclis’te değildir!

CHP emekli maaşını Anayasa Mahkemesi'ne ve meydanlara taşıyor... Özgür Özel: Bundan sonra bu mücadele artık Meclis’te değildir!

23.01.2026 10:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
CHP emekli maaşını Anayasa Mahkemesi'ne ve meydanlara taşıyor... Özgür Özel: Bundan sonra bu mücadele artık Meclis’te değildir!

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesini öngören düzenleme, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emeklileri sefalet düzeyinde bırakmaya devam edecek düzenleme için "Bundan sonra bu mücadele artık Meclis’te değildir. Anayasa Mahkemesi evresi var, orayı biz takip edeceğiz. Ama esas bu mücadele bundan sonra sokaklardadır, meydanlardadır, emeklilerin yaşadığı her yerdedir. Emekliler ve emekçiler için grubumuz mücadeleyi meydanlarda, sokaklarda sürdürmeye devam edecektir" dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan’ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifinin görüşmeleri tamamlandı.

Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifin son maddelerinin görüşmelerini Genel Kurul'da takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Kurul çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özel, şöyle konuştu:

"Öncelikle CHP grubuna çok teşekkür ediyorum. 19 bin liralık en düşük emekli maaşı duyulduğu anda grup başkanvekillerimiz, grubumuzun büyük bir reaksiyon gösterdiğini ifade ettiler. Ben de Beykoz mitingi sırasında bu konuda Meclis'in bir inisiyatif alıp bunu düzeltene kadar grubumuzun Meclis'i terk etmeme eylemi yapmasının uygun olacağını söyledim. O kararı aldığımızdan bugüne 14 gün boyunca, iki hafta boyunca bu Meclis'i asla terk etmediler ve 7 gün 24 saat buradan yaptıkları açıklamalarla ve Türkiye'nin tüm emeklilerinin sesini kamuoyuna duyurarak çok büyük bir emekle emeklilerden ve kamuoyundan takdir gördüler. Ben de kendilerine verdikleri bu emek ve mücadele için öncelikle teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye'nin gündemi bu konu olduysa bu eylemlilik sayesindedir ve diğer muhalefet partilerinin de bu meseleye yapıcı, kapsayıcı ve dayanışmacı yaklaşmaları sonucunda bu noktaya kadar geldi. İçerideki yüksek tansiyon, sokaktaki reaksiyonun, sokaktaki tepkinin AK Parti milletvekilleri üzerinde yarattığı baskıdan başka bir şey değildir."

"BİR GRUP BAŞKANVEKİLİNİN MATERYALE SALDIRMASI GÖRÜLMÜŞ ŞEY DEĞİLDİR"

Bir grup başkanvekilinin, emeklinin durumu anlatılmak için kürsüye götürülmek istenen materyale bizzat saldırması Meclis’te görülmüş iş değildir. Tabii bu grup başkanvekilinin kendi grubunu da uzun süredir mahcup ettiğini, partisinin hangi kırdığı potu telafi etmeye çalıştığını hep birlikte izliyoruz. O, AK Parti’nin kendi sorunu. Ama genel olarak 19 bin lira, 20 bin  lira gibi bir maaşı emeklilere reva gören bir anlayışı savunmak zor. Yani şöyle anlıyorum; bunu savunacak, savunmak zorunda kalsak hiçbirimizin psikolojisi normal olmaz. Ama niye zorunda kalsınlar? Burası parlamento. Biraz önce oya sunuldu ve ellerini emekliden yana kaldırmadılar, emeklinin karşısına kaldırdılar.

"Sokağa çıkacak hâlleri, bu kullandıkları oyu savunacak hâlleri olmadığı için de şiddete başvuruyorlar"

"SOKAĞA ÇIKACAK HALLERİ OLMADIĞI İÇİN ŞİDDETE BAŞVURUYORLAR"

Sokağa çıkacak hâlleri, bu kullandıkları oyu savunacak hâlleri olmadığı için de şiddete başvuruyorlar. Grubumuz son derece sakin kaldı. Ayrıca da emeklinin hâlini sembolize eden tabutun AK Parti zoruyla kürsüye çıkarılmamasını kabul etmediler ve tabut kürsüye çıktı. Daha sonra maksat hasıl olduktan, mesaj verildikten sonra Meclis Başkanının ricasıyla yerine döndü. Veli Ağbaba’nın söylediği örnek çok doğru. Yani 'Sen emekliyi tabuta sokmaya utanmıyorsun da bu tabuta bakmaya mı utanıyorsun?' diyor. Bence bugünün sözü de budur. Emekliyi o tabutun içine sokanlar artık sokağa çıkacak hâlde değildir. O yüzden bu reaksiyonu gösteriyorlar.

"ESAS MÜCADELE BUNDAN SONRA MEYDANLARDADIR"

Ben bir kez daha size de iki hafta boyunca Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu anlamlı direnişini haberleştirdiğiniz için kamuoyuna duyurduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Grubu bir kez daha kutluyorum. Bundan sonra bu mücadele artık Meclis’te değildir. Meclis evresi bitmiştir. Anayasa Mahkemesi evresi var, orayı biz takip edeceğiz. Ama esas bu mücadele bundan sonra sokaklardadır, meydanlardadır, emeklilerin yaşadığı her yerdedir. Emekliler ve emekçiler için grubumuz mücadeleyi meydanlarda, sokaklarda sürdürmeye devam edecektir. Kesin Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz. Hem de Anayasa bilmiyorum ama insanca yaşam hakkından tutun da eşitlik ilkesine, adalete, hukuk devletine, sağlık hakkına, Anayasa'nın neredeyse tüm maddelerine aykırılık teşkil eden vicdansız bir kanundur. Bu vicdansızlığı mutlaka Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz. Emeklilerin; eğer ki devlet bir asgari ücret belirliyorsa, bir esnaf asgari ücretin bin lira altında birisine maaş veriyorsa buna ceza veriyorsa, devlet kendi emeklisine asgari ücretin altında maaş ödeyemez."

İlgili Konular: #Özgür Özel #TBMM #Celal Adan

İlgili Haberler

Meclis’te gerilim! CHP’lilerin “emekli” dövizini AKP’li Ceyda Bölünmez Çankırı kaldırdı
Meclis’te gerilim! CHP’lilerin “emekli” dövizini AKP’li Ceyda Bölünmez Çankırı kaldırdı CHP’li milletvekilleri, en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda protestoya devam ediyor. CHP Grubu Genel Kurul’da oturdukları sıralara ve salon duvarına emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çeken "Faize var, emekliye yok, yandaşa var, emekliye yok", "Emekli 1000 lira sadaka istemiyor" ve "Emekliyi aç, sefil bıraktınız" yazılı dövizleri yerleştirdi. AKP'li İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise asılan dövizlerin fotoğraflarını kaldırdı.
Emekli tek ses oldu: Geçinemiyoruz!
Emekli tek ses oldu: Geçinemiyoruz! AKP iktidarı en düşük emekli aylığını yüzde 18,48 artırarak 20 bin liraya çıkaracak. Ama temel gıda ürünlerini bile almakta zorluk çeken emekliler “Geçinemiyoruz” diyerek iktidara net mesaj gönderdi: Biz yalnızca rakam değil, insanca yaşam istiyoruz!
TBMM’deki ‘emekliye sefalet zammı’ görüşmelerine AKP milletvekili Bedirhanoğlu’nun ‘sahte pusulası’ damga vurdu
TBMM’deki ‘emekliye sefalet zammı’ görüşmelerine AKP milletvekili Bedirhanoğlu’nun ‘sahte pusulası’ damga vurdu En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme TBMM’de kabul edilirken, görüşmelere “sahte pusula” damgasını vurdu. AKP Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu’nun genel kurulda olmadığı halde sanki varmış gibi pusula gönderdiği ortaya çıktı. Muhalefet “sahtecilik” yapıldığını vurguladı. Genel kurulu yöneten MHP’li Başkanvekili Celal Adan da, “Olmadığı hâlde bu kâğıdı gönderen ahlaksızdır, kim getirdiyse ahlaksızdır” dedi. Bu arada CHP’nin, Eylül 2014 ile Ekim 2019 arasında kamuya iş yapan taşeron şirketlerin kıdem tazminatı yükümlülüklerinin kamu tarafından üstlenilmesinde ağır maliyetin 60-70 milyar lira olduğunu belirtirken, itirafçı Aziz İhsan Aktaş’ı işaret etmesi dikkat çekti.