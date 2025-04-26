CHP Eski İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan kimdir? Turan Aydoğan neden gözaltına alındı?

Yayınlanma: 26.04.2025 - 12:29

Güncelleme: 26.04.2025 - 12:29

Turan Aydoğan 47 kişi ile birlikte gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan ikinci soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 47 kişi gözaltına alındı.

TURAN AYDOĞAN KİMDİR?

Turan Aydoğan 1964 yılında Zigana'da doğdu. Sırasıyla, Trabzon’da bulunan İsmetpaşa İlkokulu, Zehra Kitapçıoğlu Ortaokulu ve Affan Kitapçıoğlu Lisesi’nde okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1987 yılında mezun olduktan sonra Serbest Avukatlığa Ankara Barosu’nda başladı. Bir süre özel sektörde profesyonel yöneticilik yaptıktan sonra serbest avukatlık mesleğine İstanbul Barosu’nda kayıtlı olarak devam etti. Avukatlık mesleğini sürdürürken ağırlıklı uzmanlık alanı İş Hukuku ve Çalışma Hayatına Yönelik ihtilaflara ilişkin davalar oldu. Ayrıca hak ihlalleri ile mülteci ve göçmenlerin hukuki sorunlarının çözümüne yönelik sosyal ve toplumsal çalışmalarda aktif görevler üstlendi.

SİYASİ YAŞAMI

Aydoğan, lise yıllarında başladığı hak mücadelesini ve siyasi mücadeleyi üniversite öğrenciliği yıllarında da sürdürdü.12 Eylül Darbesi sonrasındaki ilk öğrenci örgütlenmesi olan Ankara Hukuk Fakültesi Öğrenci Derneği’nin kuruluş çalışmalarına katıldı ve ilk üyeleri arasında yer aldı.

İstanbul Bahçelievler İlçesi’nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında siyasete başladıktan sonra, parti içinde; çeşitli yönetimsel görevlerin yanı sıra Hukuk Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı, Anayasa ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı, Seçim Eğitim Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı, CHP’yi temsilen çeşitli dönemlerde Seçim Kurulu Asil Üyeliği yaptı. İlçe Kongre, İl Kongre Delegeliği ve Kurultay Delegeliği görevlerini üstlendi.

2012-2020 yılları arasında kesintisiz olarak 8 yıl CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Parlamentoya girmeye hak kazandı. TBMM Adalet Komisyonu Üyesi, CHP İnsan Hakları Çalışma Grubu üyesi olan Aydoğan; CHP Ekonomi Masası'nda Hukukçu olarak görev yapmakta ve CHP Hukuktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

İstanbul Barosu, İnsan Hakları Derneği, Türk Hukuk Kurumu, Halkevleri, Trabzonlular Derneği, DMW (Uluslararası Diplomatlar Birliği), GÜSİAD, Merter Spor Kulübü, Torulspor Voleybol Takımı, Dostluk Yardımlaşma Vakfı’nın yanı sıra birçok kurum ve kuruluşta yönetici ve üye olarak faaliyet göstermektedir.

ÖZEL HAYATI

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

TURAN AYDOĞAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.