Yayınlanma: 26.04.2025 - 12:26

Güncelleme: 26.04.2025 - 12:26

İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, bu sabah düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Peki, Elçin Karaoğlu kimdir? İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu neden gözaltına alındı?

ELÇİN KARAOĞLU KİMDİR?

Elçin KARAOĞLU, 1976 yılında Rize’nin Ardeşen ilçesinde doğdu. Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ndeki eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Sonrasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

ELÇİN KARAOĞLU'NUN KARİYERİ

Mezuniyetinin ardından bir süre serbest çalıştıktan sonra Kıraç İlk Kademe Belediyesi’nde, Esenler Belediyesi’nde ve Avcılar Belediyesi’nde çeşitli kademelerde görev aldı. 2015 yılında Beylikdüzü Belediyesi’nde göreve başladı. 3 yılı aşkın bir süre İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2019 yılından itibaren Teknik Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etti. Ayrıca çeşitli meslek odaları ve derneklerin delegasyonlarında ve yönetim kurullarında görevleri bulunmaktadır.

ELÇİN KARAOĞLU EVLİ Mİ?

01.09.2020 tarihinden itibaren İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürü olarak görev yapmakta olan KARAOĞLU, evli ve iki çocuk babasıdır.

ELÇİN KARAOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.