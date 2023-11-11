CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin kimdir? Ensar Aytekin kaç yaşında? Ensar Aytekin'in siyasi ve özel yaşamı...

Yayınlanma: 11.11.2023 - 16:43

Güncelleme: 11.11.2023 - 16:43

CHP'de ilk Parti Meclisi toplantısının ardındna Genel Başkan Yardımcılarının isimleri de belli oldu. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin oldu.



ENSAR AYTEKİN KİMDİR?



Ensar Ayteki 7 Nisan 1972'de Ardahan - Çıldır’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ardahan’da tamamladı. Kars Ticaret Lisesi'nde lise öğrenimi gören Aytekin, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur.

ENSAR AYTEKİN'İN SİYASİ YAŞAMI

Genç yaşlardan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan Aytekin’in yaptığı görevler ise şu şekildedir:

*2001 - 2002 CHP Edremit İlçe Gençlik Kolu Başkanı

*2003 – 2005 CHP Edremit İlçe Saymanı

*2005 – 2007 CHP Edremit İlçe Sekreteri

*2012 – 2015 CHP Balıkesir İl Başkan Yardımcısı

*2013 – 2016 CHP Parti Okulu Eğitmeni

*2015 Haziran Seçimleri Balıkesir 6. Sıra Milletvekili Adayı

*2015 Kasım Seçimleri Balıkesir 4. Sıra Milletvekili Adayı

*2018'den bu yana Parti Okulu Türkiye Koordinatörü ve Parti İçi Eğitim Birimi Üyeliği

27. Dönem Balıkesir Milletvekili seçilen Ensar Aytekin İçişleri Komisyonu Üyesidir.

ENSAR AYTEKİN'İN ÖZEL YAŞAMI

Aytekin, evli ve iki çocuk babasıdır.