CHP Genel Başkanı Özel, önceki genel başkanlarla görüştü

Yayınlanma: 01.05.2024 - 17:40

Güncelleme: 01.05.2024 - 17:40

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın yapacağı görüşme öncesinde önceki genel başkanlar; Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak görüştü.

Özgür Özel, Erdoğan ile yapacağı görüşmesinin çerçevesine dair bilgi verdiği önceki genel başkanların da görüş ve önerilerini aldı.

Özel, daha önce AKP'li Cumhurbaşkanı görüşmesine ilişkin MYK üyeleri, PM üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının da görüşlerini almıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan ile Perşembe günü (2 Mayıs) saat 16.00'da AKP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.



