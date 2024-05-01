CHP Genel Başkanı Özel, önceki genel başkanlarla görüştü
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın yapacağı görüşme öncesinde önceki genel başkanlar; Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın yapacağı görüşme öncesinde önceki genel başkanlar; Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak görüştü.
Özgür Özel, Erdoğan ile yapacağı görüşmesinin çerçevesine dair bilgi verdiği önceki genel başkanların da görüş ve önerilerini aldı.
Özel, daha önce AKP'li Cumhurbaşkanı görüşmesine ilişkin MYK üyeleri, PM üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının da görüşlerini almıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan ile Perşembe günü (2 Mayıs) saat 16.00'da AKP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Otopsi görüntüleri ortaya çıktı
- DİSK ve KESK Taksim'den vazgeçti
- 'Asgari ücrete zam yapılmadığı takdirde...'
- Valilikten açıklama geldi
- Eylemcilere polis müdahalesi!
- Erkan Baş'tan polise: 'Bağırma'
- Erdoğan ve Özel görüşmesi...
- Özgür Özel, polislere çağrı yaptı!
- Diyanet'ten 'Audi A8' açıklaması
- Şırnak'ta 2 asker şehit oldu!