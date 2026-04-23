CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP'li Erkan Akçay arasında sohbet

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM’nin açılışının 106. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yüksek yargı organlarının temsilcileri, kabine üyeleri, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri katıldı.

ÖZEL İLE AKÇAY ARASINDA SOHBET

Ziyarette, CHP Genel Başkanı Özgür Özel kendisi gibi Manisa milletvekili olan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Anıtkabir’de sohbet etti. O anlar kameralara yansıdı.