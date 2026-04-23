CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP'li Erkan Akçay arasında sohbet

23.04.2026 10:44:00
Devlet erkanı, TBMM’nin açılışının 106. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyarette CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında sohbet dikkat çekti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM’nin açılışının 106. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. 

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yüksek yargı organlarının temsilcileri, kabine üyeleri, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri katıldı.

ÖZEL İLE AKÇAY ARASINDA SOHBET

Ziyarette, CHP Genel Başkanı Özgür Özel kendisi gibi Manisa milletvekili olan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Anıtkabir’de sohbet etti. O anlar kameralara yansıdı.

Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'la görüşmesinin ardından açıklama: 'Türkiye'nin en geniş coğrafyasında ara seçime gidelim' Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmesinin ardından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'sine-i millet' sorusuna "Partide, Meclis'te ve belediyelerde görevlerimizin başındayız" diyerek yanıt verdi. Özel, "Seçim bölgem Manisa'dan başlayarak, Manisa'ya sandık koyarak Türkiye'nin en geniş coğrafyasında ara seçime gidelim" dedi.
Özgür Özel'den '23 Nisan' mesajı: 'O, en büyük mirasını bir çocuğun kalbine bıraktı...' CHP lideri Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, "O; en büyük mirasını bir çocuğun kalbine bıraktı. 'Korkma' diyen bir irade, 'Sıra senindir' diyen bir güven bıraktı… İşte bu yüzden; Yürü çocuk… Sen yürü ki yarınlar adınla yazılsın!" ifadelerini kullandı.
Ara seçim gündemi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Saat 13.30'da başlayan görüşme 2 saatin ardından 15.30'te sona erdi.