Ankara'ya çağırılacaklar: CHP’de çelişen başkanlara uyarı

Yayınlanma: 05.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.11.2024 - 04:00

İçişleri Bakanlığı, geçen hafta CHP’li Esenyurt Belediyesi’nin ardından DEM Parti yönetimindeki üç belediyeye daha kayyum atadı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri Özgür Özel, kayyum kararını kabul etmeyeceklerini belirtti. Özel, “31 Mart’ta bir seçim sonucu alındı. 22 yıllık iktidarlarında girdikleri tüm seçimleri kazanmakla övünen, seçimleri bundan sonrası için bir meşruiyet, öncesi için de tüm yaptıklarının ibra edildiği bir dönem olarak topluma sunan, örneğin yolsuzluklar ortaya çıktığında kazandığı seçimden sonra ‘Milletimiz buna karar verdi. Biz temiziz’ diyebilen bir iktidarla karşı karşıyayız. Onlar için her seçim bir unvan maçı. Altın kemer bellerinde durdukça her şeyi yapabilirler. 31 Mart’ta kemer el değiştirdi” dedi.

‘İRADEYE DARBE’

Özel, Esenyurt Belediyesi’ne atanan kayyumun bir sürecin başlangıcı olduğunu vurgulayarak “Artık birinci parti değiller, dolayısıyla akışı değiştirmek için her yola başvurdular. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u kullanarak anayasa değişikliğini hatta anayasanın ilk dört maddesini tartışmaya açmayı göze aldılar. ‘İsrail saldıracak’ gündemini yarattılar. O gündemden de aradıklarını bulamadılar. Son çare, ‘Güç elimizde’ diyebilmek ve korkuyu yaygınlaştırabilmek için milletin yerel seçim iradesine darbe yaptılar. Önce Esenyurt’un iradesine darbe yaptılar. Şimdi Mardin’le, Batman’la, Halfeti ile devam ediyorlar. Gerçekten sözün bittiği bir yerdeyiz” diye konuştu.

MARDİN’E GİTTİ

Özel ardından Mardin’e hareket etti. Ahmet Türk’ü ziyaret eden Özel, Büyükşehir Belediyesi önünde yaptığı konuşmada, "Mardin’in büyükşehir belediye başkanının kim olduğuna Erdoğan değil Mardinliler karar verir. Haberi TV’de gördüğüm anda yanımdaki arkadaşım dedi ki, ‘Tüh, Ahmet başkanı ziyaret edemeden görevden aldılar’ Ben de ona dedim ki, Ahmet başkanı bugün ziyaret edeceğim” dedi.

BAŞKANLARA UYARI

CHP lideri Özgür Özel’in, parti meclisi toplantısında kurmaylarıyla “normalleşme” sürecinin nasıl devam edeceğini konuştuğu ve “Hiçbir zaman iktidarla uzlaşı içinde olmadık, niyetimiz de yok. Ama kapıları açık tutmaya devam edeceğiz. Mücadelemizi de en sert şekilde yapacağız” dediği öğrenildi.

Özel’in Esenyurt’a atanan kayyum sonrası parti görüşüyle çelişen açıklamalar yapan belediye başkanlarını da uyaracağı öğrenildi.

Öte yandan; parti kayyum uygulamasına tepki olarak Meclis’te hem bütçe görüşmelerinde hem genel kurulda sert bir muhalefet yapmayı planlıyor. Geçen hafta 29 Ekim nedeniyle Meclis’teki grup toplantısını yapmayan Özel, kayyum tartışmalarının ardından bugün saat 13.30’da partisinin grup toplantısında konuşacak.