CHP Genel Merkezi'ne müdahaleden yeni ayrıntı: 'Kemal Bey'in ülkücüleri de oradaydı'

CHP kurultayı için mahkemenin 'mutlak butlan' kararı doğrultusunda CHP Genel Merkezi'ne tahliye işlemi sonrası CHP lideri Özgür Özel ve ekibi genel merkezden ayrılınca, Kılıçdaroğlu kanadı genel merkeze girdi. Özel’in genel merkezdeki fotoğrafları indirildi. Genel başkanlık katına yerleşen Kılıçdaroğlu ekibi, birbirine çikolata ikram etti.

Özel ve ekibinin kurultay sürecini “aymazlıkla” yönettiğini savunan Eski İstanbul milletvekili Müslim Sarı “Bugün CHP’nin içine düştüğü bu durum bizim değil, maalesef CHP yönetiminin, burada bulunan arkadaşlarımızın eseridir. Hukuki sorun halledilince kurultay sürecine başlayacağız” ifadelerini kullandı. Konuşurken biber gazı etkisinden öksüren Sarı, Kılıçdaroğlu’nun dün genel merkeze gelmeyi “uygun görmediğini” de söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun genel başkanken genel merkezde makam verdiği eski ülkücüler de sabah yapılan baskına geldi. Kol kola girip genel merkezi teslim almak isteyen grubun içinde “Kemal Bey’in ülkücüleri” olarak bilinen grubun olduğu gözlemlendi.

Kılıçdaroğlu daha önce bütün tepkilere karşın bu eski ülkücülere genel merkezin üçüncü katında makam vermişti. Kurultayı kaybetmesinin ardından eski ülkücüler üçüncü katı boşaltmıştı.