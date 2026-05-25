CHP Genel Merkezi'ne müdahaleden yeni ayrıntı: 'Kemal Bey'in ülkücüleri de oradaydı'

25.05.2026 14:43:00
Cumhuriyet/Ankara
CHP Genel Merkezi'ni teslim almak isteyen grubun içinde "Kemal Bey'in ülkücüleri" olarak bilinen grubun da olduğu ortaya çıktı.
Fotoğraf: Reuters

CHP kurultayı için mahkemenin 'mutlak butlan' kararı doğrultusunda CHP Genel Merkezi'ne tahliye işlemi sonrası CHP lideri Özgür Özel ve ekibi genel merkezden ayrılınca, Kılıçdaroğlu kanadı genel merkeze girdi. Özel’in genel merkezdeki fotoğrafları indirildi. Genel başkanlık katına yerleşen Kılıçdaroğlu ekibi, birbirine çikolata ikram etti.

Özel ve ekibinin kurultay sürecini “aymazlıkla” yönettiğini savunan Eski İstanbul milletvekili Müslim Sarı “Bugün CHP’nin içine düştüğü bu durum bizim değil, maalesef CHP yönetiminin, burada bulunan arkadaşlarımızın eseridir. Hukuki sorun halledilince kurultay sürecine başlayacağız” ifadelerini kullandı. Konuşurken biber gazı etkisinden öksüren Sarı, Kılıçdaroğlu’nun dün genel merkeze gelmeyi “uygun görmediğini” de söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun genel başkanken genel merkezde makam verdiği eski ülkücüler de sabah yapılan baskına geldi. Kol kola girip genel merkezi teslim almak isteyen grubun içinde “Kemal Bey’in ülkücüleri” olarak bilinen grubun olduğu gözlemlendi.

Kılıçdaroğlu daha önce bütün tepkilere karşın bu eski ülkücülere genel merkezin üçüncü katında makam vermişti. Kurultayı kaybetmesinin ardından eski ülkücüler üçüncü katı boşaltmıştı.

 

'Mutlak butlan' kararını CHP Genel Merkezi'ne astılar CHP'nin 38'inci kurultayına ilişkin mahkeme tarafından verilen 'mutlak butlan' kararı, parti genel merkez binasının girişine asıldı.
CHP'ye 'mutlak butlan' kararı için AKP'den ilk açıklama geldi AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararına ilişkin "Hiçbir şekilde bu olayın herhangi bir yerinde değiliz" iddiasında bulundu. Çelik ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çirkin bir dil kullanıldığını öne sürüp "Bu tehdit, şantaj ve hakaret üslubunu kullananlarla da hukuk önünde hesaplaşacağız" dedi.
CHP Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararını nasıl yorumluyorsunuz? Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) geçmiş büyük kurultayına yönelik "mutlak butlan" talepli davada verdiği son karar, siyaset ve hukuk dünyasında derin bir tartışma dalgası yarattı. Mahkemenin, delege iradesinin sakatlandığı gerekçesine dayandırdığı bu kritik hüküm, CHP'nin iç işleyişine ve demokratik yapısına yönelik hukuki bir müdahale olarak yorumlanıyor. Kararın zamanlaması ve doğuracağı siyasi sonuçlar, yargı bağımsızlığı tartışmalarını bir kez daha gündeme taşırken; karar, partinin kurumsal kimliği ile demokratik teamülleri üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturma potansiyeli taşıyor. Peki siz CHP Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararını nasıl yorumluyorsunuz?