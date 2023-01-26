CHP Genel Merkezi o afişi astı: 'Yeter! Söz Milletin'

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 19:01

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 19:01

AKP'li Cumhurbşakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihi açıklamasında 1950'li yılların siyasetine gönderme yaparak söylediği slogan, muhalefet tarafından kullanılmaya devam ediyor.

CHP Genel Merkezi'ne Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı “Yeter! Söz Milletin” yazılı afiş asıldı. Afişin görüntüsünü CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir sosyal medya hesabından paylaştı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis’teki grup toplantısındaki konuşmasında seçim tarihini eski Başbakan Adnan Menderes ve Demokrat Parti’nin 1950 Genel Seçimleri’ndeki seçim sloganı üzerinden işaret etmiş ve şunları söylemişti:

“Rahmetli Menderes, 14 Mayıs 1950’de 'yeter, söz milletindir' diyerek seçime girmiş ve büyük bir zaferle çıkmıştır. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün ‘yeter’ diyecektir. Söz de karar da milletindir diyerek 2023’te milletimizin desteğine talibiz. Sözü de kararı da geleceğini de millete bırakmak istemeyenlere rağmen Türkiye Yüzyılı’nı başlatacağız”

CHP KAMPANYAYA DÖNÜŞTÜRDÜ

CHP'nin üst düzey yöneticileri dün akşam sosyal medyada “YeterSözMilletin” etiketi ve Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafıyla paylaşımlarda bulunmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak şunları kaydetmişti:

“Ucube tek adam rejimine, 'Artık Yeter!' Yolsuzluklara, 'Artık Yeter!' Yoksulluğa, 'Artık Yeter!' Yasaklara, 'Artık Yeter!' Harun olacağız derken, Karun olanlara, 'Artık Yeter!' Bir yüzükle siyasete başlayıp, Servetine servet katanlara, 'Artık Yeter!' Yeter! Söz Milletin!”