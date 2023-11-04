CHP kurultayı nedeniyle Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Ankara'da 4-5 Kasım’da yapılacak olan CHP 38. Olağan Kurultayı sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2023 - 10:09
CHP kurultayı nedeniyle Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatıldı
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CHP 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım’da yapılacak. Kurultayda genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve değişimcilerin adayı Özgür Özel yarışacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, kurultay sebebiyle Ankara’da bazı yolların dün akşam itibarıyla trafiğe kapatıldığı duyurdu.

Emniyet tedbirleri kapsamında kapatılacak güzergahlar şöyle:

“4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonun’da yapılacak olan program ile ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında 3 Kasım 2023 günü saat 22:00’den itibaren;

1- Cumhuriyet Caddesi’nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü,

2-Car Kavşağı ile Car Kavşağına bağlanan ve Gar Kavşağı’ndan açılan yan varyantların tamamı (alt geçit hariç),

3-Ulaştırma Kavşağı’ndan Gar Kavşağına bağlanan yan varyantin tamamı,

4- Gar Kavşak’tan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yon varyantin tamamı (üst geçit hariç) araç trafiğine kapatılacaktır.”


Kurultay 38. Olağan Kurultay CHP

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