Son dakika... CHP'den 'Cemal Canpolat' açıklaması: 'Gereken yapılacak'
Son dakika haberi... CHP İstanbul İl Kongresi’nde adaylardan Cemal Canpolat’ın yaptığı konuşmayla ilgili eleştiriler sürerken, CHP'den açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Canpolat ile ilgili, "Gereken yapılacak" diye konuştu.
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