CHP Çankaya Belediye Başkan aday adayı Demir: 'Avrupa standartlarında Çankaya’

Yayınlanma: 15.12.2023 - 16:55

Güncelleme: 15.12.2023 - 16:55

CHP’li Demir, aday adaylığı başvurusu yaptığı Çankaya Belediyesi için planlarını ve hedeflerini Cumhuriyet’e anlattı. Demir, aday olma nedenini “Doğup, büyüdüğüm, her yerinde anılarım olan ilçeme aldığım eğitim ve iş deneyimlerimle katkı koymak için adayım” ifadeleriyle açıkladı. Ana hedefinin insan odaklı şehircilik anlayışı olduğunu belirten Demir, bu anlamda şehirlerin modern kentsel standartlara ulaşamadığını kaydetti. Demir, “Bilinen belediyecilik faaliyeti olarak görülen temizlik, asfalt, kaldırım, parklar, imar planları gibi konuların dahi yerel yönetimlerin başarı ölçüsü olarak ele alınıyor olması, kentli insanlar adına sevinilecek bir düzey olmaktan çok uzak” dedi. Çankaya‘yı kentsel standartlar çerçevesinde bir Avrupa şehri haline getirmek istediğini belirten Demir, “Çankaya ve Çankayalıların en iyisine layık olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Avrupalı bir kentlinin, doğal hakkı olarak bulduğu standartlara Çankaya’da ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi. Demir, “Gençlerimizi, yaşlılarımızı ve çocuklarımızı düşünerek birçok proje geliştirdik. Çankaya’nın iki büyük sorunu olan otopark ve sokak hayvanları ile ilgili çok önemli projelerimiz var” ifadelerini kullandı.

‘Her adımda referandum’

Seçilmeleri durumunda şehri yurttaşlarla birlikte yönetme anlayışını her yönüyle gündeme getireceklerini söyleyen Demir, gerekirse her adımda referandum yapacaklarını dile getirdi. Demir, “Sosyal belediyeciliğin her yönüyle insanlara dokunmasını sağlayacağız. Kimsesizlerin kimsesi olmak gibi bir amacımız olacak. Halka yabancılaşmayan bir belediye anlayışını yerleştireceğiz” dedi. Tüm hizmetleri eşitlik ilkesi ile yapacaklarını söyleyen Demir, “Belediye hizmet sunarken insanların kendi partisine oy verip vermediğine, insanların etnik kökenine, dinsel inancına bakamaz, bakmamalı. Hizmette ayrımcılık yapmamalı” dedi. Şehirdeki düzensiz sokakları ve tüm engelleri tespit edeceklerini belirten Demir, dezavantajlı gruplar için mekânları ulaşabilir yapacaklarını söyledi. En büyük projelerinin ise sanatın, kültürün ve bilimin başkenti bir Çankaya yaratmak olduğunu kaydeden Demir; toplumsal, kültürel, sosyal paylaşımcı ve dayanışmacı etkinlikleri tüm ilçe boyutunda hayata geçirmek için çalışacaklarının vurgusunu yaptı.