CHP Hatay milletvekili adayları kim? 2023 CHP Hatay milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 21:09

Güncelleme: 19.04.2023 - 21:09

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Hatay milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Hatay milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Hatay milletvekili adayları kim? CHP Hatay milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Hatay milletvekili adayları tam listesi...

CHP HATAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Mehmet Güzelmansur





2. Nermin Yıldırım Kara





3. Servet Mullaoğlu





4. Necmettin Çalışkan (Saadet Partisi)





5. Hikmet Hatunoğlu





6. Rahmi Vardı





7. Gökhan Özer





8. Bekir Atahan





9. Cemiyet Kışlaoğlu





10. Tamer Apiş





11. Filiz Haksöz