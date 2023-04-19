CHP Hatay milletvekili adayları kim? 2023 CHP Hatay milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Hatay milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Hatay milletvekili adayları kim? CHP Hatay milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 21:09
CHP Hatay milletvekili adayları kim? 2023 CHP Hatay milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Hatay milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Hatay milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Hatay milletvekili adayları kim? CHP Hatay milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Hatay milletvekili adayları tam listesi...

CHP HATAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Mehmet Güzelmansur


2. Nermin Yıldırım Kara


3. Servet Mullaoğlu


4. Necmettin Çalışkan (Saadet Partisi)


5. Hikmet Hatunoğlu


6. Rahmi Vardı


7. Gökhan Özer


8. Bekir Atahan


9. Cemiyet Kışlaoğlu


10. Tamer Apiş


11. Filiz Haksöz


Milletvekili hatay CHP

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