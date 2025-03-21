CHP hukuki destek hatlarını paylaştı: 'Rehberinize kaydedin, hiçbir gencimiz yalnız değil'

Yayınlanma: 21.03.2025 - 19:15

Güncelleme: 21.03.2025 - 19:33

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Çelik'in 'Hukuki Destek' notu ile paylaştığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Milletin iradesini hedef alan darbe girişimine karşı İstanbul'da devam eden protestolarda hak ihlaline uğrayan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımız için Hukuki Destek Hatlarımıza ulaşabilirsiniz."