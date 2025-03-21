CHP hukuki destek hatlarını paylaştı: 'Rehberinize kaydedin, hiçbir gencimiz yalnız değil'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, hukuki destek hatlarını kamuoyu ile paylaştı. Çelik, "Hukuki destek numaralarımızı rehberinize kaydedin" ifadelerini kullandı.

CHP hukuki destek hatlarını paylaştı: 'Rehberinize kaydedin, hiçbir gencimiz yalnız değil'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 19:15

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Çelik'in 'Hukuki Destek' notu ile paylaştığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Milletin iradesini hedef alan darbe girişimine karşı İstanbul'da devam eden protestolarda hak ihlaline uğrayan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımız için Hukuki Destek Hatlarımıza ulaşabilirsiniz."

 

 


Etiketler: #Özgür Çelik #Destek #CHP İstanbul İl Başkanı

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