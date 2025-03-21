CHP'den olağanüstü kurultay kararı: Program belli oldu

CHP lideri Özgür Özel, partiye yönelik kayyum atanması olasılığına karşı olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu. Kurultayın yeri ve programı belli oldu.

CHP'den olağanüstü kurultay kararı: Program belli oldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 18:32

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partiye yönelik kayyum atanması olasılığına karşı olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu.

CHP'nin olağanüstü kurultay kararı İlçe Seçim Kurulu’na teslim edilirken, kurultayın programı da belli oldu.

Buna göre, kurultay Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde saat 10'da gerçekleştirilecek.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ise ikinci toplantı aynı yer ve tarihte saat 13.00'de gerçekleştirilecek. 

İşte o belge:


Etiketler: #Özgür Özel #CHP #Kurultay #Program

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