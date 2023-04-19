CHP Iğdır milletvekili adayları kim? 2023 CHP Iğdır milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Iğdır milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Iğdır milletvekili adayları kim? CHP Iğdır milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 21:10
CHP Iğdır milletvekili adayları kim? 2023 CHP Iğdır milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Iğdır milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Iğdır milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Iğdır milletvekili adayları kim? CHP Iğdır milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Iğdır milletvekili adayları tam listesi...

CHP IĞDIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Yusuf Aslan


İsmail Sarıboğa


Milletvekili Iğdır CHP

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