CHP Iğdır milletvekili adayları kim? 2023 CHP Iğdır milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 21:10

Güncelleme: 19.04.2023 - 21:10

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Iğdır milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Iğdır milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Iğdır milletvekili adayları kim? CHP Iğdır milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Iğdır milletvekili adayları tam listesi...

CHP IĞDIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Yusuf Aslan





İsmail Sarıboğa