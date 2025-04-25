CHP iki yasanın durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

Yayınlanma: 25.04.2025 - 13:13

Güncelleme: 25.04.2025 - 14:30

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yeni yargı paketinde yer alacağı öne sürülen “kamu düzenini bozma tehlikesinin” tutuklama gerekçesi haline getirilmesine tepki göstererek, bu düzenlemenin ifade ve toplantı özgürlüğünü hedef aldığını belirtti. Günaydın, "Memleketi 22, 23 yıldır yöneten AKP ve ona 2016'dan beri eşlik eden MHP yani Cumhur İttifakı ile Türkiye'nin demokratikleşmesi mümkün değildir" dedi.

İKİ YASA, DÖRT KARARNAME AYM GÜNDEMİNDE

CHP, son dönemde çıkarılan iki yasa ile dört Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Günaydın, başvuru sonrası yaptığı açıklamada AYM’nin 63’üncü kuruluş yıl dönümünü hatırlatarak mahkemeyi anayasal görevini etkin şekilde yerine getirmeye davet etti.

ADALET AKADEMİSİ VE TÜBİTAK DÜZENLEMELERİ AYM’YE TAŞINDI

Günaydın, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu'nda yer alan, personelin Adalet Akademisi Başkanı’nın talebiyle Adalet Bakanlığı kadrolarına atanabilmesine ve öğretim hizmetlerinden kimlerin yararlanabileceğine dair belirsizlikleri AYM’ye taşıdıklarını açıkladı. Ayrıca TÜBİTAK Kanunu’ndaki cezaların tanımsız olması, ücretlerin keyfi biçimde belirlenmesi ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin güvencelerin bulunmaması da başvuru gerekçeleri arasında yer aldı.

KARARNAMELERDE YÖNETİCİ ATAMALARI VE YENİ KADROLAR İTİRAZ KONUSU

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri kapsamında ise vali yardımcıları ve kaymakamların üst düzey yönetici sayılarak Cumhurbaşkanı tarafından atanması, Savunma Sanayi Başkanlığı'na yurt dışı teşkilat kadrolarının ihdası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde yeni kadrolar oluşturulması da itiraz edilen düzenlemeler arasında.

AYM’YE ELEŞTİRİ: “KARAR ÇIKMIYOR”

Günaydın, daha önce de AYM'ye taşıdıkları rezerv alan düzenlemesi, Hayvan Hakları Yasası, Öğretmenlik Meslek Kanunu, TMSF’ye kayyum yetkisi ve Gezi Davası gibi konularda mahkemeden hâlâ karar çıkmamasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz görevimizi yaptık. Anayasa'ya aykırılığı saptadık ve bu gerekçeyle Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık. Anayasa Mahkemesi de bir an evvel bu konuyu ele alsın, görevini yapsın ve bu konuda iradesini ortaya koysun."

“TUTUKLAMA İSTİSNADIR” UYARISI

Günaydın, kamu düzenini bozma gerekçesiyle yapılması planlanan düzenlemeyi ise şöyle değerlendirdi:

"Tutuklama bir istisnadır, istisnai bir önlemdir. Önemli olan tutuksuz yargılamadır. Kamu düzenini bozma gibi ucu açık, tamamen keyfi bir takdir yetkisiyle tutuklamayı adeta ıslah olmaktan çıkarıp bir genel uygulama haline dönüştürmek istiyorlar."

“ANAYASAL HAKLAR KEYFİ BİÇİMDE KISITLANAMAZ”

Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin Anayasa ile güvence altına alındığını hatırlatan Günaydın, valiliklerin tek imzalı yasak kararlarının anayasal hakları ihlal ettiğini savundu. Bu tür düzenlemelerle yurttaşların anayasal haklarını kullanmasının suç sayılmak istendiğini belirtti.

“BİREYSEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN TAKİPÇİSİYİZ”

CHP’li Günaydın, açıklamasını, “Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bize yakın olup olmadığına bakmaksızın, vatandaşın anayasal haklarını korumaya, kamu düzenini muhafaza etmeye, bireysel hak ve özgürlüklerin peşinde olmaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.