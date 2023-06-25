CHP'de başkanlar 'özeleştiri' yaptı

CHP il başkanları, Kemal Kılıçdaroğlu’na seçimlerin ilk turunda “kalpli sembollerle daha liberal bir süreç yönetilirken”, ikinci turda “tam tersi bir yol izlenmesinin” kafaları karıştırdığını söyledi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 25.06.2023 - 03:00
CHP'de başkanlar 'özeleştiri' yaptı
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CHP’li il başkanları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları toplantıda seçim yenilgisine ilişkin sahadan çıkardıkları tespitleri aktardı. Başkanlar aynı zamanda eleştirilerini dile getirdi. 

Başkanların toplantıda anlattığına göre seçim sürecinde yapılan ittifaklar partinin oy oranına fayda sağlamadı. Milletvekili listeleri örgütlerin fikri alınmadan hazırlandı. Tabanın itiraz edeceği isimler, tepki çeken yerlerden aday gösterildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda da ittifak partilerinden yeterince destek alınamadı. Genel merkez ile örgütler arasındaki kopukluk sahaya yansıdı. Bazı il başkanları, “Afişleri asıldığında gördük” eleştirisini dile getirdi. Ayrıca il başkanları, Kılıçdaroğlu’na da ulaşamadığını aktardı. Başkanlar “Hacı-hoca takımına saatler ayırıyorsunuz, bize 10 dakika bile ayırmıyorsunuz. Randevu istiyoruz, verilmiyor” tepkisini gösterdi.

‘KAFALAR KARIŞTI’

Başkanlar toplantıda, Kılıçdaroğlu’nun ilk tur seçimlerinde ekonomik vaatleri öne çıkardığını, daha liberal ve özgürlükçü bir dil kullandığını, daha sol söylemleri gündeme getirdiğini söyledi. Ancak seçimlerin ikinci turunda kampanyanın dili sertleşti. İlk turda daha az kullanılan milliyetçi söylemler ikinci turda daha ön plana çıkarıldı. Başkanlar bu değişim için “Bir kampanyamız sol ve liberaldi birisi de daha milliyetçi, muhafazakârdı. Bunu halka anlatamadık. Kafalar karıştı” eleştirisini dile getirdi.


CHP Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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