CHP İlke ve Demokrasi Hareketi'nden Kılıçdaroğlu'na mektup: Kimse altı oku yok sayamaz

Yayınlanma: 05.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.08.2023 - 03:30

Toplantıda CHP İlke ve Demokrasi Hareketi Sözcüsü Prof. Dr. Örsan K. Öymen, parti tüzüğünün kurultay tarafından onaylandığını belirterek “Geçtiğimiz yıllarda mevcut yönetim döneminde bu ilkelere en üst seviyede uyulmadığını, başta laiklik olmak üzere bu ilkelerin bertaraf edildiğini gözlemliyoruz. Partimizin temel ilkeleri açıktır. Partimizde altı ok artı olarak istediğiniz bir şeyi kafanıza göre seçebilirsiniz diye bir tüzük maddesi yok. Dolayısıyla bu ilkelere bir bütün olarak sahip çıkmak gerek. Genel başkan dahil olmak üzere kimse bu ilkeleri yok sayamaz” dedi.

‘SEÇİMLERİ KAYBETTİNİZ’

Öymen, CHP Genel Başkan adayı konusunda bir isim var mı sorusuna, “İsim konusunda bir karar alacağız ve bunu yakın zamanda açıklayacağız. Örgütten, tabandan, üyelerimizden benim CHP genel başkanı aday adayı olmam konusunda öneriler geliyor” yanıtını verdi. Basın açıklamasının ardından CHP İlke ve Demokrasi Hareketi adına görüşlerini Kılıçdaroğlu’na aktarmak için mektup hazırladıklarını belirtti. Mektubu okuyan Öymen, “CHP, sizin genel başkanlığınızda girilen tüm seçimleri kaybetmiştir” dedi.

Öymen şöyle konuştu: “Demokrasinin ve siyaset etiğinin bir gereği olarak, yerel seçimlerden önce kurultayın yapılmasını sağlamanız, önümüzdeki kurultayda genel başkan adayı olmamanız ve bunu en kısa sürede açıklamanız, kurultaydaki genel başkanlık yarışında tarafsız kalmanız ve kongre-kurultay seçim sürecine müdahale etmemeniz, en doğrusu olacaktır.”