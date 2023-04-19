CHP Isparta milletvekili adayları kim? 2023 CHP Isparta milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Isparta milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Isparta milletvekili adayları kim? CHP Isparta milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Isparta milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Isparta milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Isparta milletvekili adayları kim? CHP Isparta milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Isparta milletvekili adayları tam listesi...
CHP ISPARTA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Hikmet Yalım Halıcı
Mehmet Tamer Cantekin
Hüseyin Yıldızhan
Hatice Yıldız
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Her hissettikleri gerçekleşen 4 burç
- YSK'den 'Millet İttifakı' kararı
- Organize ‘cennet’ aldatması
- Elimde belgeler var, çarşaf çarşaf paylaşırım...
- Serdar Akinan dosyasına gizlilik kararı
- İBB'nin kaçak kafe yıkımında skandal görüntü
- Yargı'da başrol ayrılığı! Diziden ayrılacağı öğrenildi
- Cüneyt Özdemir'den çarpıcı Serdar Akinan yorumu
- Kayahan'ın köşkü satılıyor, işte istenen fiyat...
- 6 gollü müthiş maçta gülen Karagümrük oldu!