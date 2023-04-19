CHP Isparta milletvekili adayları kim? 2023 CHP Isparta milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Isparta milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Isparta milletvekili adayları kim? CHP Isparta milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 21:12
CHP Isparta milletvekili adayları kim? 2023 CHP Isparta milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Isparta milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Isparta milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Isparta milletvekili adayları kim? CHP Isparta milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Isparta milletvekili adayları tam listesi...

CHP ISPARTA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Hikmet Yalım Halıcı


Mehmet Tamer Cantekin


Hüseyin Yıldızhan


Hatice Yıldız


Milletvekili Isparta CHP

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