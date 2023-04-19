CHP Isparta milletvekili adayları kim? 2023 CHP Isparta milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 21:12

Güncelleme: 19.04.2023 - 21:12

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Isparta milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Isparta milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Isparta milletvekili adayları kim? CHP Isparta milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Isparta milletvekili adayları tam listesi...

CHP ISPARTA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Hikmet Yalım Halıcı





Mehmet Tamer Cantekin





Hüseyin Yıldızhan





Hatice Yıldız