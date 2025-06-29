CHP İstanbul'dan Özgür Özel için çağrı: 'Yol arkadaşlarımızı Genel Başkanımızı karşılamaya davet ediyoruz'

CHP İstanbul Başkanlığı, yurda dönüş yapacak Genel Başkan Özgür Özel'i havalimanında karşılamak için partililere çağrıda bulundu.

İl Başkanı Özgür Çelik imzasıyla 39 ilçedeki parti örgütlerine gönderilen mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel bugün Saat 16:40'da İstanbul Havalimanı VİP Bölümüne iniş yapacaktır.

Değerli yol arkadaşlarımızı Genel Başkanımızı karşılamaya davet ediyoruz.

CHP halktır, halkın dediği olur."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi'nin çağrısıyla düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Toplantısı'na hazırlık liderler toplantısına katılmak üzere Brüksel’e gitmişti. Burada liderlere hitap eden ve ikili görüşmeler yapan Özel, 27 Haziran Cuma günü de Almanya’nın başkenti Berlin’e hareket etmiş ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) kentte düzenlenen kongresine katılım sağlamıştı.