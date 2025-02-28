İmamoğlu korkusu

28 Şubat 2025 Cuma

Etekler tutuşmuş, çok korkuyorlar. İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı’na aday olma olasılığı iktidarı ürkütüyor. Dikkat edin, CHP önseçim takvimini açıkladıktan sonra bir telaş bir telaş. Gözü o kadar kararttılar ki partiyi en yetkili organı olan kurultayı ile hedef aldılar. Anında dolaşıma sokuldu, CHP’ye kayyum atanabilir. Aklınızı peynir ekmekle mi yediniz?

İmamoğlu’nu dün CHP Genel Merkezi’nde konuşmasını yaparken dinledik. Dinledik de öncesinde Beykoz Belediye Başkanı Köseler’in sabaha karşı 04.00’te gözaltına alınması olayıyla Türkiye uyandı. Hedef tek ve net: İmamoğlu’nun yaratacağı heyecanı boğmak.

Ama... İktidarın oyun kurucularına kötü haberimiz var. İşler iyi gitmiyor. Ankara’nın dehlizlerinde çok ustaca kurulmuş propaganda karargâhı dahi yetmiyor gibi... Sorunlar birikti, artık başetmek zor.

İmamoğlu dün çıktı sahneye sorunları dile getirdi. Hukuk sorunlarını... Adalet yokluğunu, korkutmalara, ürkütmelere karşı ne kadar kararlı olduğunu vurguladı. Her CHP’linin karararlılığının kaynağını da sağ el işaret parmağıyla salonun duvarına asılı Atatürk fotoğrafını göstererek açıkladı: Her CHP’linin gözündeki kararlılık o iki mavi gözdeki kararlılıkla aynı.

Yapay zekâdan, bölgedeki gelişmelerden bahsetti İmamoğlu. Ne güzel değil mi? ABD ile Çin yapay zekâ yarışında. Bir o bir diğeri öne geçiyor. Ama bizdeki 23 yıllık iktidar ekonomiyle uğraşıyor, bunca yıl sonra hâlâ enflasyonu düşürmek için çabalıyor.

Türkiye’nin sorunlarını bir türlü çözemeyen ülke sınıfında kalmasının en önemli nedenlerinden birisi de dünyayı anlamadan, ülkeyi yönetmeye çalışan liderler tarafından yönetilmesidir. İmamoğlu dedi ki bölgemiz, riskleri de fırsatları da beraberinde getiriyor. CHP’yi anlattı İmamoğlu, düşüncesinin köklerinin neye, kime dayandığını... Hedeflerini sıraladı. Akıl, bilim dedi.

İktidarın işi zor. Engellemeler işe yaramıyor. CHP adayını belirlemek üzere. Bir süre sonra o aday, yani İmamoğlu çıkacak meydana. Meşru bir şekilde doğrudan Erdoğan’ı hedef alacak. “Getir seçim sandığını” diyecek. Bir de bunu iktidarın İstanbul’da üç kere yenildiği İmamoğlu söyleyecek. Neydi AKP’nin söylemi? İstanbul’u alan Türkiye’yi alır.

AKP, kurulduğundan bu yana en zor dönemini yaşıyor. Enflasyonun nedeninin bizzat kendileri olduğunu kabullendi. Şubat ayı enflasyonu düşük çıksın diye sağlık katılım paylarına yaptıkları zammı geri aldılar. İktidar elitlerinin umursamaz tavrı karşısında bu önlem yeter mi? Her şey pamuk ipliğine, Mehmet Şimşek’e bağlı.

Ama iktidar durmuyor, kulisler çok canlı. Ümit Özdağ’ın hukuk dışı yöntemlerle Silivri’ye atılmasının ardından partisinin üçe bölüneceği iddia ediliyor. Kafalarda yeni yeni senaryolar kuruluyor. İYİ Parti’nin MHP ile birleşeceği bir ortamın oluşabileceği savunuluyor.

DEM’le sürdürülen görüşmelerde iktidarın artık iyiden iyiye anayasa değişikliği fikrinden uzaklaştığı gözleniyor. Bir anayasa değişikliğinin seçim kaybına neden olacağı düşünülüyor. Meclis’in erken seçim kararı alması öncelik olarak belirlenmiş durumda.

Bu kulislerin ardından, yazıyı bir bilgi ile bitirelim. Güvenilir anketlere göre CHP, AKP’den 4.18 puan önde görünüyor.