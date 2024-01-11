CHP İstanbul Güngören Belediye Başkan adayı Temel Akkoç kimdir? Temel Akkoç nereli, kaç yaşında?
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde CHP'nin İstanbul Güngören Belediye Başkan adayı Temel Akkoç oldu. Peki, CHP İstanbul Güngören Belediye Başkan adayı Temel Akkoç kimdir? Temel Akkoç nereli, kaç yaşında?
Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP İstanbul Güngören Belediyesi Başkan Adayı Temel Akkoç oldu. Peki, CHP İstanbul Güngören Belediye Başkan adayı Temel Akkoç kimdir? Temel Akkoç nereli, kaç yaşında?
TEMEL AKKOÇ KİMDİR?
Temel Akkoç aslen Bayburt'ludur. Akkoç, 2017 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Güngören İlçe Başkanlığı göreivini yürütmüştür.
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