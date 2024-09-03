CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, iktidarın ülkeyi yönetemediğini söyledi

Yayınlanma: 03.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.09.2024 - 04:00

Cumhuriyet’e konuşan Çelik tüzük süreç içerisinde çok sayıda toplantı ve çalıştay yapılarak İstanbul’da il örgütü, sivil toplum kuruluşları, uzmanlar ve sendikaların yer aldığı paydaşların görüşlerinin alındığını belirtti. Tüzüğü demokratikleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Çelik, “İstanbulunsesi.org internet sitesi üzerinden 10 bini aşan sayıda tüzüğe ilişkin görüş ve öneri aldık. İstanbul’da bin kişilik bir danışma kurulu toplantısı yaptık. İstanbul önerileri taslağını oluşturduk” ifadelerini kullandı.

ÖNERİLER

Çelik, öneri taslağında öne çıkan konu başlıklarını ise şöyle sıraladı: “Parti içi seçimlerde oy kullanacak üyelerin en az bir yıllık üyelik ya da aidat ödemek gibi bazı özellikleri taşıyor olması, kadınların ve gençlerin temsiline ilişkin kotaların artması. Kadın kotasında hedef yüzde 50, Mevcut tüzükte bulunan bilim kültür sanat platformalarının zorunlu hale gelmesi, önseçime ilişkin yüzde 15’lik genel başkan kotasının bir seçim çevresi için yüzde 10 ile sınırlanması, seçimle gelen kadroların seçimle gitmesi.”

CHP’nin tüzük kurultayı gündemine odaklanıp yurttaşın gündeminden uzaklaştığına dair eleştirilere yanıt veren Çelik, “Bugün yaşadığımız büyük ekonomik yıkımın, Anayasa’nın ayaklar altına alınmasının sebebi tek adam rejimidir. Tek adam rejimi de parti içerisinde demokratik süreçlerin yürütülmemesinden doğdu. Parti bir bina ise tüzük temelidir” dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin tartışmaları yorumlayan Çelik, şunları kaydetti: “İktidara yakın medyada CHP’nin tartışılması, seçmende CHP’de bir tartışma olduğu duygusu yaratmak içindir. Biz parti içi demokrasiyi işleten bir partiyiz. Yeri geldiğinde tüm konuları konuşuruz. Bugün konuşulması gereken erken seçim ve sokağın gündemidir.”

‘İKTİDAR YÖNETEMİYOR’

Yerel seçimlerin ardından erken seçimi gündeme getiren ilk isimlerden olduğunu ifade eden Çelik, “22 yılı aşkın zamandır Türkiye’yi yöneten iktidarın, yönetme becerisi kalmadı. Biz erken seçimi istiyor ve talep ediyoruz ancak bir toplumsal talep ortaya çıkmalı” diye konuştu.

