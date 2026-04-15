Cumhuriyet Gazetesi Logo
'CHP İstanbul İl Başkanlığı' davasına erteleme

15.04.2026 10:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alımına ilişkin İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava 16 Aralık 2026 tarihine ertelendi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce servis edilen ve 2019’da CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde bir avukatlık bürosunda çekilen “para sayma” görüntüleriyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nce İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda 5’incisi yapılan duruşmaya aralarında önceki CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in de olduğu 22 isimden katılan olmadı.

Avukat Gözde Fil, önceki celsede ayrıntılı beyanda bulunduklarını belirterek Anayasa Mahkemesi’nin mali denetim raporu incelemelerinin uzun sürdüğü gerekçesiyle bunun bekletici mesele yapılmasını ve durma kararı verilmesini, bekletici mesele yapılmayacaksa uzun bir duruşma günü verilmesini talep etti. Meslektaşları da Fil’in görüşüne katıldıklarını beyan etti.

Hakim, dosyanın kapsamlı olması ve hakim değişikliği nedeniyle taraf müdafiilerinin bekletici mesele ve durma kararı verilmesi taleplerinin bir dahaki celsede değerlendirileceğini belirtti. Anayasa Mahkemesi’ndeki ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki dosyanın akıbetinin sorulmasına karar veren hakim, duruşmayı 16 Aralık tarihine erteledi.

İlgili Konular: #chp İstanbul İl Başkanlığı

CHP lideri Özel, kurmaylarıyla 19 Mart sonrası planlamayı konuştu: CHP İstanbul’dan çekilmiyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle İBB Davası sırasında İstanbul’da ve Türkiye genelinde sürdürecekleri eylemleri konuştu. Partinin her hafta farklı bir ilde yaptığı mitinglerin devam edeceğini belirten kurmaylar “İstanbul’u da terk etmeyeceğiz. Hem Silivri’de olacağız hem de daha çok çarşıda, pazarda, saha ziyaretlerinde olacağız. Belediye açılışları da artacak” dedi.
'CHP İstanbul İl Başkanlığı' davasına erteleme Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alımına ilişkin İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava 16 Aralık 2026 tarihine ertelendi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 19 Mart’ın birinci yılını değerlendirdi: 'Mitingler durmayacak, bu süreç tarihin en uzun kampanyasına dönüştü' CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 19 Mart operasyonlarının birinci yılında süreci Cumhuriyet’e değerlendirerek, yaşananları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden yürütülen siyasi bir müdahale olarak tanımladı. Operasyonların hukuksuz ilerlediğini belirten Çelik, "Önce tutuklama yapıldı, sonra delil üretme çabasına girildi; ancak milyonlar adalete sahip çıktı" ifadelerini kullandı.