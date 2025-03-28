CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan 'Maltepe mitingi' çağrısı

Yayınlanma: 28.03.2025 - 22:09

Güncelleme: 28.03.2025 - 22:09

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yarın yapılacak büyük Maltepe Mitingi için İstanbul Valiliği'ne yazılan izin yazısı paylaşıldı.

Açıklamada, "29 Mart 2025 Cumartesi günü saat 12.00’da Maltepe Miting Alanında yapacağımız miting için İstanbul Valiliğine ilettiğimiz yazıyı ilgilerinize sunarız. Miting için herhangi bir yasaklama bulunmamaktadır. Mitingimiz planlanan tarih ve yerde gerçekleşecektir" denildi.