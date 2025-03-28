CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan 'Maltepe mitingi' çağrısı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, yarın yapılacak büyük Maltepe mitingi için Valiliğe iletilen izin yazısını paylaşarak, miting için herhangi bir yasaklama bulunmadığını bildirdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan 'Maltepe mitingi' çağrısı
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ANKA
Yayınlanma: 28.03.2025 - 22:09

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yarın yapılacak büyük Maltepe Mitingi için İstanbul Valiliği'ne yazılan izin yazısı paylaşıldı. 

Açıklamada, "29 Mart 2025 Cumartesi günü saat 12.00’da Maltepe Miting Alanında yapacağımız miting için İstanbul Valiliğine ilettiğimiz yazıyı ilgilerinize sunarız. Miting için herhangi bir yasaklama bulunmamaktadır. Mitingimiz planlanan tarih ve yerde gerçekleşecektir" denildi.


Etiketler: #CHP #Maltepe Miting Alanı #Maltepe

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