CHP İstanbul milletvekili adayları kim? 2023 CHP İstanbul milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 00:01

Güncelleme: 20.04.2023 - 00:01

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin İstanbul milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP İstanbul milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP İstanbul milletvekili adayları kim? CHP İstanbul milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP İstanbul milletvekili adayları tam listesi...

CHP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Oğuz Kaan Salıcı





2. Gamze Akkuş İlgezdi





3. Fethi Açıkel





4. Gökhan Günaydın





5. Birol Aydın (Saadet Partisi)





6. Ahmet Ersagun Yücel





7. Elif Esen (DEVA)





8. Hasan Karal (DEVA)





9. Cemal Enginyurt (DP)





10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)





11. Ali Gökçek





12. Suat Özçağdaş





13. Özcan Baripoğlu





14. Sevgi Kılıç





15. Olgun Çelik





16. Doğan Çakmak





17. Kenan Otlu





18. Efendi Argunşah





19. Murat Kantekin





20. Aysemin Gülmez





21. Ahmet Can Yılmaz





22. Ebru Zor





23. Erdoğan Erden





24. Füsun Sökmez





25. Necla Erdem





26. Bülent Kulkuloğlu





27. Güllü Saran





28. Yücel Oto





29. Nejdet Ay





30. Elife Gamze Öztürk





31.Hakan Bekar





32.Dursun Can Kırtorun





33.Murat Gökhan Ofluoğlu





34.Hale Dilek Tosun





35. Abdullah Onur Bildirici

CHP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Namık Tan





2. Yunus Emre





3. Gökhan Zeybek





4. Enis Berberoğlu





5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)





6. Yüksel Mansur Kılınç





7. İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi)





8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)





9. Berna Sukas





10. Fuat Yıldırım





11. Onur Aydın





12. Işık Öğütçü





13. Soner Özimer





14. Mehmet Ali Yüksel





15. Şaban Karaaslan





16. Elmas Arus





17. Muharrem Naci Temiz





18.Sevim Yalınkılıç





19. Gözde Fil





20. Bülent Ütebay





21. Mehmet Süleyman Türker





22. Yiğit Hüseyin Numan Bıçaklı





23. Ali Arman





24. Bedia Büyükgebiz





25. Özgür Nemutlu





26. Ezgi Pekşan





27. Refik Ersin Eroğlu

CHP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Engin Altay





2. Erdoğan Toprak





3. Türkan Elçi





4. İlhan Kesici





5. Zeynel Emre





6. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)





7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)





8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)





9. Özgür Karabat





10. Medeni Yılmaz (DEVA)





11. Turan Taşkın Özer





12. Doruk Bulut





13. Oğuz Kemal Yakar





14. Turgay Özcan





15. Fevzi Donat





16. Utku Caner Çaykara





17. Hüseyin Remzi Gökbulak





18.Bayramali Çeşmeci





19.Recep Karakoç





20. Burak Yıldırım





21. Eda Kurt





22. Kazım Özeren





23. Margarit Dikme





24. Mehtap Albayrak





25.Nazlı Akyüz





26. Özlem Dokuyucu





27. Sinan Karahan





28. Sinem Özcan





29. Süleyman Şafak





30. Cemal Doğan





31. Hüseyin Arda Engizek





32.Turgut Koç





33. Server Gökmen





34. Ender Unutan Ersözlü





35. Neşe Kıyık





36. Yaren Karaca















