CHP İstanbul milletvekili adayları kim? 2023 CHP İstanbul milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin İstanbul milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP İstanbul milletvekili adayları kim? CHP İstanbul milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 00:01
CHP İstanbul milletvekili adayları kim? 2023 CHP İstanbul milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin İstanbul milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP İstanbul milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP İstanbul milletvekili adayları kim? CHP İstanbul milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP İstanbul milletvekili adayları tam listesi...

CHP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Oğuz Kaan Salıcı


2. Gamze Akkuş İlgezdi


3. Fethi Açıkel


4. Gökhan Günaydın


5. Birol Aydın (Saadet Partisi)


6. Ahmet Ersagun Yücel


7. Elif Esen (DEVA)


8. Hasan Karal (DEVA)


9. Cemal Enginyurt (DP)


10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)


11. Ali Gökçek


12. Suat Özçağdaş


13. Özcan Baripoğlu


14. Sevgi Kılıç


15. Olgun Çelik


16. Doğan Çakmak


17. Kenan Otlu


18. Efendi Argunşah


19. Murat Kantekin


20. Aysemin Gülmez


21. Ahmet Can Yılmaz


22. Ebru Zor


23. Erdoğan Erden


24. Füsun Sökmez


25. Necla Erdem


26. Bülent Kulkuloğlu


27. Güllü Saran


28. Yücel Oto


29. Nejdet Ay


30. Elife Gamze Öztürk


31.Hakan Bekar


32.Dursun Can Kırtorun


33.Murat Gökhan Ofluoğlu


34.Hale Dilek Tosun


35. Abdullah Onur Bildirici

CHP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Namık Tan


2. Yunus Emre


3. Gökhan Zeybek


4. Enis Berberoğlu


5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)


6. Yüksel Mansur Kılınç


7. İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi)


8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)


9. Berna Sukas


10. Fuat Yıldırım


11. Onur Aydın


12. Işık Öğütçü


13. Soner Özimer


14. Mehmet Ali Yüksel


15. Şaban Karaaslan


16. Elmas Arus


17. Muharrem Naci Temiz


18.Sevim Yalınkılıç


19. Gözde Fil


20. Bülent Ütebay


21. Mehmet Süleyman Türker


22. Yiğit Hüseyin Numan Bıçaklı


23. Ali Arman


24. Bedia Büyükgebiz


25. Özgür Nemutlu


26. Ezgi Pekşan


27. Refik Ersin Eroğlu

CHP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Engin Altay


2. Erdoğan Toprak


3. Türkan Elçi


4. İlhan Kesici


5. Zeynel Emre


6. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)


7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)


8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)


9. Özgür Karabat


10. Medeni Yılmaz (DEVA)


11. Turan Taşkın Özer


12. Doruk Bulut


13. Oğuz Kemal Yakar


14. Turgay Özcan


15. Fevzi Donat


16. Utku Caner Çaykara


17. Hüseyin Remzi Gökbulak


18.Bayramali Çeşmeci


19.Recep Karakoç


20. Burak Yıldırım


21. Eda Kurt


22. Kazım Özeren


23. Margarit Dikme


24. Mehtap Albayrak


25.Nazlı Akyüz


26. Özlem Dokuyucu


27. Sinan Karahan


28. Sinem Özcan


29. Süleyman Şafak


30. Cemal Doğan


31. Hüseyin Arda Engizek


32.Turgut Koç


33. Server Gökmen


34. Ender Unutan Ersözlü


35. Neşe Kıyık


36. Yaren Karaca






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