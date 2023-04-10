CHP Ankara Milletvekili adayı Mustafa Nedim Yamalı kimdir? Mustafa Nedim Yamalı kaç yaşında, nereli?
Mustafa Nedim Yamalı, CHP Ankara 1. Bölge 5. sıradan aday oldu. Peki, CHP Ankara Milletvekili adayı Mustafa Nedim Yamalı kimdir? Mustafa Nedim Yamalı kaç yaşında, nereli?
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Ankara milletvekili adaylarından biri de Mustafa Nedim Yamalı oldu. Mustafa Nedim Yamalı'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
MUSTAFA NEDİM YAMALI KİMDİR?
Mustafa Nedim Yamalı, 1961'de Edirne'de doğdu. 1983'te Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu.
2001'de AKP Ankara İl Başkanlığı kurucuları arasında yer alan Nedim Yamalı, 2001-2003 yılları arasında Ankara İl Teşkilatında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı yaptı.
Nedim Yamalı, çeşitli STK'larda aktif görev aldı ve SERVER Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.
Gelecek Partisi'nin kuruluşunda aktif rol oynayan Nedim Yamalı, şu anda partinin Siyasi İşer Başkanı'dır.
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