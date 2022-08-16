CHP'li Adıgüzel açıkladı: Erdoğan geldi, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin sayısı azaldı
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin sayısının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işbaşına geldikten sonra azaldığını belirterek, “Erdoğan işbaşına geldiğinde Türkiye’de tam 3 bin 150 tarım kredi kooperatifi vardı, şu anda 700’e düştü” dedi.
Mustafa Adıgüzel, Ordu’nun Gülyalı ilçesinde kapatılan tarım kredi kooperatifinin önünde bugün yaptığı açıklamada, AKP iktidarları döneminde bu kooperatiflerin sayısında yaşanan azalmaya dikkat çekti. Adıgüzel, şunları söyledi:
“Tarım Kredi Kooperatifleri'nin ne hale getirdiğinin örneklerinden birisi de burada. Virane halinde. Sadece Ordu’da 52 tarım kredi kooperatifi varken 8’e düştü. 44 tanesi kapatıldı. Türkiye’de de yaklaşık 2 bin 500 tarım kredi kooperatifi kapatıldı.
Anayasamızın 171. maddesi der ki ‘Üretimin artırılması ve tüketicinin korunması için devlet kooperatifçiliği teşvik edici önlemler alır’. Anayasa’mızın bu maddesi hâlâ duruyor ve Erdoğan hükümeti, bu Anayasa maddelerine göre yönetiyor. Öyle mi yaptı Erdoğan? Asla öyle yapmadı. Erdoğan işbaşına geldiğinde Türkiye’de tam 3 bin 150 Tarım Kredi Kooperatifi vardı, şu anda 700’e düştü.
Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçiye gübre veriyordu, arıcıya şeker veriyordu. Tarım Kredi Kooperatifleri'ni bu hale düşüren Erdoğan’ın kendisi.”
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