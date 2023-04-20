CHP Kahramanmaraş milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 00:04

Güncelleme: 20.04.2023 - 00:04

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Kahramanmaraş milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Kahramanmaraş milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Kahramanmaraş milletvekili adayları kim? CHP Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi...

CHP KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Ali Öztunç





2. İrfan Karadutlu (DEVA Partisi)





3. Mehmet Bağlar





4. Ejder Kaygusuz





5. Naile İşlek





6. Tufan Yanar





7. Aziz Cem Güner





8. Çağatay Atasay



