CHP Kahramanmaraş milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Kahramanmaraş milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Kahramanmaraş milletvekili adayları kim? CHP Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Kahramanmaraş milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Kahramanmaraş milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Kahramanmaraş milletvekili adayları kim? CHP Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi...
CHP KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Ali Öztunç
2. İrfan Karadutlu (DEVA Partisi)
3. Mehmet Bağlar
4. Ejder Kaygusuz
5. Naile İşlek
6. Tufan Yanar
7. Aziz Cem Güner
8. Çağatay Atasay
Resmi İlanlar
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