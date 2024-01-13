CHP kalelerinde adaylık yarış: CHP'de eleştiri olur

Yayınlanma: 13.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 13.01.2024 - 03:00

Cumhur İttifakı’na oy vermeyen seçmenin benzer kaygılar taşıdığını söyleyen partililer, “Cumhur İttifakı’na oy vermeyen seçmenlerin adalet, yolsuzluklar, ekonomik sorunlar konusunda benzer kaygıları var. Biz de sandıkta bu benzer kaygıları taşıyan seçmenleri sandıkta birleştiren parti olabiliriz” değerlendirmesini yapıyor. Kurmaylar, adaylarla ilgili parti içinde çıkan tartışmalarla ilgili de “Diğer partilerde ‘eleştiri ve itiraz’ diye bir kültür olmadığı için böyle şeyler gündeme gelmiyor. CHP demokratik bir parti, elbette bunlar olacak. Diğer partilerde herhangi bir görüş alışverişi olmadığı için bizde adaylar üstünden eleştiriler ve tartışmalar olabiliyor” diyor.

Partinin aday belirleme sürecinde seçmen hassasiyetlerine de dikkat ettiğini söyleyen kurmaylar, Cumhur İttifakı’na oy vermeyen seçmenin benzer kaygılar taşıdığını vurguladı. Partililer, “Cumhur İttifakı’na oy vermeyen seçmenlerin adalet, yolsuzluklar, ekonomik sorunlar konusunda benzer kaygıları var. Biz de sandıkta bu benzer kaygıları taşıyan seçmenleri sandıkta birleştiren parti olabiliriz” dedi.

‘KALELERDE’ KULİS

Parti kulislerinde İzmir için en çok CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve İstanbul büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcısıyken görevinden istifa eden Buğra Gökce’nin adı konuşuluyor. Ayrıca “Her göreve hazırım” açıklamasını yapan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in de İzmir adaylığı için kuvvetli bir isim olduğu belirtiliyor.

Partinin Çankaya adaylığı için ise genel başkan yardımcılarından Gül Çiftçi’nin adı geçse de bazı PM üyeleri, hem Çiftçi hem Böke’ye yönelik iddialara karşı “Yeni seçilen yönetimden isimlerin aday yapılması pek olmaz” değerlendirmesini yapıyor. Çankaya için CHP’li Ağbaba’nın önerisiyle PM üyelerinden Hüseyin Can Güner’in de adı konuşuluyor. Alper Taşdelen’in de yeniden aday gösterilmesi halinde Mansur Yavaş ile uyumla çalışacağına yönelik yorumlar yapılıyor.

Antalya’da ise başkan Muhittin Böcek ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın adı da ön plana çıkıyor.