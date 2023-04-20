CHP Karabük milletvekili adayları kim? 2023 CHP Karabük milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Karabük milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Karabük milletvekili adayları kim? CHP Karabük milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 00:06
CHP Karabük milletvekili adayları kim? 2023 CHP Karabük milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Karabük milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Karabük milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Karabük milletvekili adayları kim? CHP Karabük milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Karabük milletvekili adayları tam listesi...

CHP KARABÜK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Cevdet Akçay


2. Abdullah Çakır


3. Bayram Karadağ



Milletvekili karabük CHP

İlgili Haberler

CHP Kahramanmaraş milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi!

CHP Kahramanmaraş milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi!
CHP İzmir milletvekili adayları kim? 2023 CHP İzmir milletvekili adayları tam listesi!

CHP İzmir milletvekili adayları kim? 2023 CHP İzmir milletvekili adayları tam listesi!
CHP İstanbul milletvekili adayları kim? 2023 CHP İstanbul milletvekili adayları tam listesi!

CHP İstanbul milletvekili adayları kim? 2023 CHP İstanbul milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler