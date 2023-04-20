CHP Karabük milletvekili adayları kim? 2023 CHP Karabük milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Karabük milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Karabük milletvekili adayları kim? CHP Karabük milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Karabük milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Karabük milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Karabük milletvekili adayları kim? CHP Karabük milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Karabük milletvekili adayları tam listesi...
CHP KARABÜK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Cevdet Akçay
2. Abdullah Çakır
3. Bayram Karadağ
Resmi İlanlar
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