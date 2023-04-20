CHP Karabük milletvekili adayları kim? 2023 CHP Karabük milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 00:06

Güncelleme: 20.04.2023 - 00:06

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Karabük milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Karabük milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Karabük milletvekili adayları kim? CHP Karabük milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Karabük milletvekili adayları tam listesi...

CHP KARABÜK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Cevdet Akçay





2. Abdullah Çakır





3. Bayram Karadağ



