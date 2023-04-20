CHP Karaman milletvekili adayları kim? 2023 CHP Karaman milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Karaman milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Karaman milletvekili adayları kim? CHP Karaman milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 00:12
CHP Karaman milletvekili adayları kim? 2023 CHP Karaman milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Karaman milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Karaman milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Karaman milletvekili adayları kim? CHP Karaman milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Karaman milletvekili adayları tam listesi...

CHP KARAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. İsmail Atakan Ünver


2. Yusuf Baştuğ


3. Hasan Ehliz


Milletvekili KARAMAN CHP

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