CHP Karaman milletvekili adayları kim? 2023 CHP Karaman milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 00:12

Güncelleme: 20.04.2023 - 00:12

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Karaman milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Karaman milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Karaman milletvekili adayları kim? CHP Karaman milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Karaman milletvekili adayları tam listesi...

CHP KARAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. İsmail Atakan Ünver





2. Yusuf Baştuğ





3. Hasan Ehliz