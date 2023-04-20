CHP Kastamonu milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kastamonu milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Kastamonu milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Kastamonu milletvekili adayları kim? CHP Kastamonu milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 00:09
CHP Kastamonu milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kastamonu milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Kastamonu milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Kastamonu milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Kastamonu milletvekili adayları kim? CHP Kastamonu milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Kastamonu milletvekili adayları tam listesi...

CHP KASTAMONU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Hasan Baltacı


2. Kadir Yalçın


3. Ziver Kaplan


Milletvekili kastamonu CHP

İlgili Haberler

CHP Kars milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kars milletvekili adayları tam listesi!

CHP Kars milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kars milletvekili adayları tam listesi!
CHP Kahramanmaraş milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi!

CHP Kahramanmaraş milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi!
CHP Karabük milletvekili adayları kim? 2023 CHP Karabük milletvekili adayları tam listesi!

CHP Karabük milletvekili adayları kim? 2023 CHP Karabük milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler