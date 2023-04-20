CHP Kastamonu milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kastamonu milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Kastamonu milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Kastamonu milletvekili adayları kim? CHP Kastamonu milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Kastamonu milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Kastamonu milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Kastamonu milletvekili adayları kim? CHP Kastamonu milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Kastamonu milletvekili adayları tam listesi...
CHP KASTAMONU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Hasan Baltacı
2. Kadir Yalçın
3. Ziver Kaplan
Resmi İlanlar
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