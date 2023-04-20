CHP Kars milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kars milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Kars milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Kars milletvekili adayları kim? CHP Kars milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 00:07
CHP Kars milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kars milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Kars milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Kars milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Kars milletvekili adayları kim? CHP Kars milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Kars milletvekili adayları tam listesi...

CHP KARS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. İnan Akgün Alp


2. Onur Uludaşdemir


3. Evren Yerdelen


Milletvekili Kars CHP

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