CHP Kars milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kars milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 00:07

Güncelleme: 20.04.2023 - 00:07

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Kars milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Kars milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Kars milletvekili adayları kim? CHP Kars milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Kars milletvekili adayları tam listesi...

CHP KARS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. İnan Akgün Alp





2. Onur Uludaşdemir





3. Evren Yerdelen