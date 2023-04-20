CHP Kırıkkale milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kırıkkale milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 00:10

Güncelleme: 20.04.2023 - 00:10

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Kırıkkale milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Kırıkkale milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Kırıkkale milletvekili adayları kim? CHP Kırıkkale milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Kırıkkale milletvekili adayları tam listesi...

CHP KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Ahmet Önal





2. Ömer Eldemir





3. Ümit Duman