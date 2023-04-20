CHP Kırıkkale milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kırıkkale milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Kırıkkale milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Kırıkkale milletvekili adayları kim? CHP Kırıkkale milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 00:10
CHP Kırıkkale milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kırıkkale milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Kırıkkale milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Kırıkkale milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Kırıkkale milletvekili adayları kim? CHP Kırıkkale milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Kırıkkale milletvekili adayları tam listesi...

CHP KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Ahmet Önal


2. Ömer Eldemir


3. Ümit Duman


Milletvekili Kırıkkale CHP

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