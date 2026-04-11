CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ziyaret etti: Başaran Aksu cezaevinde açlık grevine başlıyor

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, son günlerde yaşanan gözaltı ve tutuklamalara sert tepki gösterdi.

Ankara İl Başkanının gözaltına alındığını, ardından Bornova Belediye Başkanı’nın gözaltına alındığı haberinin geldiğini hatırlatan Bakırlıoğlu, aynı gün içerisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi yönetiminin de tartışmalı bir şekilde el değiştirdiğini ifade etti.

Günün çarpıcı gelişmelerinden birinin de Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu’nun tutuklanması olduğunu belirten Bakırlıoğlu, Aksu’yu Akhisar Süleymanlı Cezaevi’nde ziyaret ettiklerini söyledi.

“KENDİ AYAĞIYLA İFADEYE GİTTİ, TUTUKLANDI”

Bakırlıoğlu, Aksu’nun suçlamalara rağmen iki kez kendi isteğiyle Soma’da ifadeye gittiğini vurgulayarak, “Bir insan düşünün; çağrılıyor, gidiyor. İfade veremiyor, tekrar gidiyor. Ama sonunda ‘kaçma şüphesi’ gerekçesiyle tutuklanıyor. Bu hukuki değil, açıkça siyasi bir karardır” dedi.

Aksu’nun tutuklanma gerekçesinin, Esra Işık’ın tutuklanmasına tepki gösterdiği bir sosyal medya paylaşımı olduğunu belirten Bakırlıoğlu, şu ifadeleri aktardı:

“Başaran Aksu’nun söylediği şu: ‘Bu ülkede yargı bağımsız değil, güçlünün adaleti var.’ Bugün geldiğimiz noktada bu sözleri doğrular nitelikte bir tabloyla karşı karşıyayız.”

“BU TUTUKLAMA HUKUKSUZDUR”

Aksu’nun haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulduğunu söyleyen Bakırlıoğlu, “Bir an önce bu tutukluluğun sonlandırılması ve Başaran Aksu’nun özgürlüğüne kavuşması gerekir” çağrısında bulundu.

Ziyaret sırasında Aksu’nun sağlık ve moral durumunun iyi olduğunu aktaran Bakırlıoğlu, “Bedeni cezaevinde olabilir ama aklı, yüreği hâlâ madencilerle, işçilerle birlikte” dedi.

AKSU'NUN AÇLIK GREVİ KARARINI DUYURDU

Bakırlıoğlu, Aksu’nun cezaevinden önemli bir mesaj verdiğini de açıkladı.

Ankara’da faaliyet gösteren Doruk Madencilik işçilerinin başlatacağı eyleme dikkat çeken Aksu’nun, dayanışma amacıyla açlık grevine başlayacağını duyurdu. “Pazar akşamı Doruk madencileri eyleme başlıyor, pazartesi Ankara’ya yürüyecekler. Başaran Aksu da bu adaletsizliğe karşı ses yükseltmek için açlık grevine başlayacak” diyen Bakırlıoğlu, yaşananların Türkiye’de hukuk sisteminin geldiği noktayı gözler önüne serdiğini ifade etti.

Bakırlıoğlu açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“İfade vermeye kendi ayağıyla giden bir sendikacıyı ‘kaçma şüphesi’ ile tutukluyorsanız, burada hukuk yoktur. Bu ülkede artık adalet değil, güç konuşmaktadır. Biz bu düzeni kabul etmiyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nda acele kamulaştırma kararına karşı direnişte tutuklanan Esra Işık’ın ardından Umut-Sen Koordinatörü Başaran Aksu da 9 Nisan tarihinde tutuklanmıştı.

Aksu verdiği ifadede, "Ben Nihat Özdemir’in Muğla bazında etkili insan olduğunu ve Akbelen’de meydana gelen olaylarda etkili olduğunu düşünüyorum. Akbelen muhtarının kızı olan Esra Işık’ın herhangi bir delil olmadan tutuklanmış olması da en somut kanıtıdır" demişti.