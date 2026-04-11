CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ziyaret etti: Başaran Aksu cezaevinde açlık grevine başlıyor

11.04.2026 11:21:00
Haber Merkezi
CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, cezaevinde tutuklu bulunan Başaran Aksu'yu ziyaret etti. Bakırlıoğlu, Ankara’da faaliyet gösteren Doruk Madencilik işçilerinin başlatacağı eyleme dikkat çeken Aksu’nun, dayanışma amacıyla açlık grevine başlayacağını duyurdu.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, son günlerde yaşanan gözaltı ve tutuklamalara sert tepki gösterdi.

Ankara İl Başkanının gözaltına alındığını, ardından Bornova Belediye Başkanı’nın gözaltına alındığı haberinin geldiğini hatırlatan Bakırlıoğlu, aynı gün içerisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi yönetiminin de tartışmalı bir şekilde el değiştirdiğini ifade etti.

Günün çarpıcı gelişmelerinden birinin de Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu’nun tutuklanması olduğunu belirten Bakırlıoğlu, Aksu’yu Akhisar Süleymanlı Cezaevi’nde ziyaret ettiklerini söyledi.

“KENDİ AYAĞIYLA İFADEYE GİTTİ, TUTUKLANDI”

Bakırlıoğlu, Aksu’nun suçlamalara rağmen iki kez kendi isteğiyle Soma’da ifadeye gittiğini vurgulayarak, “Bir insan düşünün; çağrılıyor, gidiyor. İfade veremiyor, tekrar gidiyor. Ama sonunda ‘kaçma şüphesi’ gerekçesiyle tutuklanıyor. Bu hukuki değil, açıkça siyasi bir karardır” dedi.

Aksu’nun tutuklanma gerekçesinin, Esra Işık’ın tutuklanmasına tepki gösterdiği bir sosyal medya paylaşımı olduğunu belirten Bakırlıoğlu, şu ifadeleri aktardı:

“Başaran Aksu’nun söylediği şu: ‘Bu ülkede yargı bağımsız değil, güçlünün adaleti var.’ Bugün geldiğimiz noktada bu sözleri doğrular nitelikte bir tabloyla karşı karşıyayız.”

“BU TUTUKLAMA HUKUKSUZDUR”

Aksu’nun haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulduğunu söyleyen Bakırlıoğlu, “Bir an önce bu tutukluluğun sonlandırılması ve Başaran Aksu’nun özgürlüğüne kavuşması gerekir” çağrısında bulundu.

Ziyaret sırasında Aksu’nun sağlık ve moral durumunun iyi olduğunu aktaran Bakırlıoğlu, “Bedeni cezaevinde olabilir ama aklı, yüreği hâlâ madencilerle, işçilerle birlikte” dedi.

AKSU'NUN AÇLIK GREVİ KARARINI DUYURDU

Bakırlıoğlu, Aksu’nun cezaevinden önemli bir mesaj verdiğini de açıkladı.

Ankara’da faaliyet gösteren Doruk Madencilik işçilerinin başlatacağı eyleme dikkat çeken Aksu’nun, dayanışma amacıyla açlık grevine başlayacağını duyurdu. “Pazar akşamı Doruk madencileri eyleme başlıyor, pazartesi Ankara’ya yürüyecekler. Başaran Aksu da bu adaletsizliğe karşı ses yükseltmek için açlık grevine başlayacak” diyen Bakırlıoğlu, yaşananların Türkiye’de hukuk sisteminin geldiği noktayı gözler önüne serdiğini ifade etti.

Bakırlıoğlu açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“İfade vermeye kendi ayağıyla giden bir sendikacıyı ‘kaçma şüphesi’ ile tutukluyorsanız, burada hukuk yoktur. Bu ülkede artık adalet değil, güç konuşmaktadır. Biz bu düzeni kabul etmiyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nda acele kamulaştırma kararına karşı direnişte tutuklanan Esra Işık’ın ardından Umut-Sen Koordinatörü Başaran Aksu da 9 Nisan tarihinde tutuklanmıştı.

Aksu verdiği ifadede, "Ben Nihat Özdemir’in Muğla bazında etkili insan olduğunu ve Akbelen’de meydana gelen olaylarda etkili olduğunu düşünüyorum. Akbelen muhtarının kızı olan Esra Işık’ın herhangi bir delil olmadan tutuklanmış olması da en somut kanıtıdır" demişti.

Başaran Aksu’dan dikkat çeken savunma: 'TBMM’ye siparişle kanun çıkaran güç…' Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklandı. Aksu ifadesinde “TBMM’ye sipariş ile kanun çıkartabilen bir güç Türkiye Cumhuriyeti’nde görev yapan Savcıyı da, Hakimi de, Kaymakamı da görev yeri değiştirerek ve siyasi iktidar etki edebilir. Esra Işık’ın arkasında olan güç de budur” dedi.
Başaran Aksu’nun tutuklanmasına Limak önünde protesto: 'Yargı holdinglerin safında!' Akbelen’deki doğa talanına karşı yürüttüğü mücadele ve sendikal faaliyetleriyle bilinen Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu’nun tutuklanması, İstanbul’da protesto edildi. Limak Holding önünde yapılan açıklamada, "Mesele hukuk değil, sermayenin çıkarlarına dokunanların susturulmak istenmesidir" denildi.
Bağımsız Maden İş Sendikası'ndan Başaran Aksu'nun tutuklanmasına tepki: 'Türkiye’de işçi sınıfına ve halka gözdağı verilmek isteniyor' Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu’nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Çakır, "Bu tutuklama bize göre birilerinin sözleriyle insanları korkutma girişimidir. Türkiye’de işçi sınıfına ve halka gözdağı verilmek isteniyor. Birilerinin sözüyle insanlar tutuklanamaz. Bu kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti’nde adalet herkese lazımdır ama eşit adalet lazımdır. Patronlara ayrı, işçiye ayrı adalet olamaz" dedi.