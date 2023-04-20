CHP Kayseri milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kayseri milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Kayseri milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Kayseri milletvekili adayları kim? CHP Kayseri milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Kayseri milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Kayseri milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Kayseri milletvekili adayları kim? CHP Kayseri milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Kayseri milletvekili adayları tam listesi...
CHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Aşkın Genç
2. Mahmut Arıkan (Saadet Partisi)
3. Burhan Bahadır Özsoy (DEVA Partisi)
4. Zülküf Arslan (Gelecek Partisi)
5. Ümit Özer
6. Özgen Aydıncak
7. Ali Çetinkaya
8. Onur Sergen Doğan
9. İbrahim Kağan
10. Niyazi Ünalmış
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