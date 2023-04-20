CHP Kilis milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kilis milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Kilis milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Kilis milletvekili adayları kim? CHP Kilis milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 00:17
CHP Kilis milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kilis milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Kilis milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Kilis milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Kilis milletvekili adayları kim? CHP Kilis milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Kilis milletvekili adayları tam listesi...

CHP KİLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mehmet Akif Perker


Hurşit Çetin


Milletvekili kilis CHP

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