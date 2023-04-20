CHP Kilis milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kilis milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 00:17

Güncelleme: 20.04.2023 - 00:17

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Kilis milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Kilis milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Kilis milletvekili adayları kim? CHP Kilis milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Kilis milletvekili adayları tam listesi...

CHP KİLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mehmet Akif Perker





Hurşit Çetin