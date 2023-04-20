CHP Kırşehir milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kırşehir milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Kırşehir milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Kırşehir milletvekili adayları kim? CHP Kırşehir milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 00:15
CHP Kırşehir milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kırşehir milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Kırşehir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Kırşehir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Kırşehir milletvekili adayları kim? CHP Kırşehir milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Kırşehir milletvekili adayları tam listesi...

CHP KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Metin İlhan


Şeref Baran Genç


Milletvekili Kırşehir CHP

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