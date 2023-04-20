CHP Kırşehir milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kırşehir milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 00:15

Güncelleme: 20.04.2023 - 00:15

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Kırşehir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Kırşehir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Kırşehir milletvekili adayları kim? CHP Kırşehir milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Kırşehir milletvekili adayları tam listesi...

CHP KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Metin İlhan





Şeref Baran Genç