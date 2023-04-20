CHP Kırklareli milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Kırklareli milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Kırklareli milletvekili adayları kim? CHP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 00:14
CHP Kırklareli milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Kırklareli milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Kırklareli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Kırklareli milletvekili adayları kim? CHP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi...

CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Vecdi Gündoğdu


2. Fahri Özkan


3. Hatice Gül Bingöl


Milletvekili Kırklareli CHP

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