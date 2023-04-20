CHP Kırklareli milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 00:14

Güncelleme: 20.04.2023 - 00:14

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Kırklareli milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Kırklareli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Kırklareli milletvekili adayları kim? CHP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi...

CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Vecdi Gündoğdu





2. Fahri Özkan





3. Hatice Gül Bingöl