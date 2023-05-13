CHP kurmayları: 3'lü kontrol sistemi oluşturduk

Yayınlanma: 13.05.2023 - 02:00

Güncelleme: 13.05.2023 - 02:00

CHP genel başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Onursal Adıgüzel ve Muharrem Erkek; 81 ilde oy kullanılacak okuldan bilginin işleneceği koordinasyon merkezini gazetecilere tanıttı.

Salıcı, “1 yıldır ittifak içinde olduğumuz partilerle çalışıyoruz. Toplam 563 bin 784 arkadaşımızı sandıkta görevlendirdik. Yedeklerimiz de var” dedi. Adıgüzel de “Sandığın tapusu ıslak imzalı tutanaklar. Okuldan ve ilçe başkanlığından aldığımız sonuçları YSK’den aldığımız sonuçlar ile karşılaştırıyoruz. Sorun olursa sistem alarm veriyor. Böylece üçlü bir kontrolümüz oluyor” ifadelerini kullandı.

Seçim günü AA’nın ya da TRT’nin yanlış bilgi paylaşabileceğini söyleyen Adıgüzel, “Birileri ‘Biz kazandık’ diyebiliyor. İtibar etmeyin. CHP’nin yapacağı açıklamaları bekleyin” dedi.

Seçmenleri oy sayım sürecine katılmaya çağıran Erkek ise şunları söyledi: “İçişleri Bakanlığı paralel bir merkez oluşturuyor. Kanunsuz emir verenler ve uygulayanlar suç işlemiş olur. İnternetin kesilmesi gibi uygulamalara teşebbüs edilirse de bu seçim sürecine müdahaledir.”