CHP kurmayları, Erdoğan-Özel zirvesi için 'İki parti lideri görüşecek' yorumunu yaptı: 'El sıkışıp eleştireceğiz'

AKP genel merkezindeki görüşme için CHP’liler, “Biz çözüm için gideceğiz” dedi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 02.05.2024 - 04:00
CHP kurmayları, Erdoğan-Özel zirvesi için 'İki parti lideri görüşecek' yorumunu yaptı: 'El sıkışıp eleştireceğiz'
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Erdoğan ile bir araya gelecek. Görüşme AKP genel merkezinde saat 16.00’da gerçekleşecek. Görüşmenin siyasetteki gerginliği azaltmasını umduğunu söyleyen CHP kurmayları, “Biz sert eleştiri yapmaktan da el sıkmaktan da çekinmiyoruz. Emeklilerin asgari ücretlilerin halini de soracağız” diyor. Erdoğan-Özel görüşmesinin siyasette yeni bir dönemi açabileceğini söyleyen kurmaylar, “Bugün olacak görüşmeye göre ileride iletişim kanalları da açık kalabilir. Belki ülkedeki çok önemli sorunlarla ilgili görüşmek gerektiğinde, genel başkan yine Erdoğan’la bir araya gelebilir. Erdoğan da Özgür Bey’i arayabilir, fikrine danışabilir” diyor.

‘DİNLESE BÖYLE OLMAZDI’

Öte yandan kurmaylar Erdoğan’ın yirmi yılı aşan iktidarındaki tavırlarını da anımsatarak şu değerlendirmeyi de sözlerine ekledi: “Cumhurbaşkanı şu ana kadar demokratik ülkelerde olduğu gibi muhalefetin önerilerini dinleyerek bir şeyler yapsa Türkiye bugünkü noktada olmazdı. Belki yerel seçimlerin sonucundan sonra bir farklılık olur mu göreceğiz. Ama 31 Mart’ın mesajını iyi okuyan bir sonraki seçimlerde de başarılı olacak.” Partililer, CHP lideri Özel’in “Çankaya Köşkü’nde olması şık olur” dediği, Saray’da da olması gündeme gelen görüşmenin AKP genel merkezinde gerçekleşmesiyle ilgili de “Orta yol bulunmuş. Demek ki iki parti lideri olarak görüşecekler” dedi.

ÖZEL, ÖNCEKİ GENEL BAŞKANLARLA GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bugün yapacağı görüşme öncesinde önceki genel başkanları aradı. Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun fikirlerini aldı. Özel, daha önce Erdoğan görüşmesine ilişkin MYK üyelerinin PM üyelerinin de görüşlerini dinlemişti.


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