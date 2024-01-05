CHP kurmayları, ertelenen toplantıların ardından 'aday krizi' iddialarını yalanladı: Bir kavgamız yok

Yayınlanma: 05.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 05.01.2024 - 03:00

CHP’de dün yerel seçim gündemli olması beklenen toplantılar, Yargıtay’ın tutuklu milletvekili Can Atalay’la ilgili kararında ısrarcı olması üzerine sadece yargı krizine odaklandı. Partinin aday açıklamaları da gelecek haftaya bırakıldı. Ayrıca aday adaylarının toplantı sürerken katlarda gezerek genel başkan yardımcılarının odalarında beklediği önceki haftaların aksine, dün partiye hiçbir ziyaretçi alınmadı. CHP Parti Meclisi’nde dün sadece önseçimde kazanan isimlerin adaylıkları onaylandı.

‘600’Ü GEÇECEK’

Öte yandan, parti kurmayları sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP lideri Özgür Özel arasında kavga çıktığı iddialarını yalanladı. Önümüzdeki haftalarda partinin aday açıklamalarına devam edeceğini ve açıklanan adayların 600’ü geçeceğini belirten PM üyeleri, yaşanan yargı krizinin “anayasal düzeni ortadan kaldıran bir darbe girişimi” olduğunu vurgulayarak “Bu konuda ciddi bir tepki göstermek gerek. Anayasaya her kurumun uyması gerekiyor ancak ısrarla bu yapılmıyor. Bu nedenle toplantının tek gündemi yaşanan bu yargı krizine karşı neler yapabileceğimizdi. Ancak bir sürü yalan ortaya atıldı. Herhangi bir kavga yok” dedi.

İzmir üzerinden bir kriz yaşandığı iddiasını da yalanlayan kurmaylar, “Biz sırası geldikçe her yerde adayımızı açıklıyoruz. İzmir’in henüz sırası gelmedi. İktidar ise daha İstanbul ve Ankara’da bile adayını açıklamadı. Asıl kriz orada” değerlendirmesini yaptı.