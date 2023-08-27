CHP kurmayları, Meral Akşener'in sert çıkışına 'temkinli' yaklaştı: Seçime kadar her şey söylenir

Yayınlanma: 27.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.08.2023 - 03:00

CHP kurmayları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in seçim süreciyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu suçlayan açıklamalarına karşı “temkinli” yaklaştı. Kurmaylar, “Siyaseten her şey söylenebilir. Saadet Partisi ‘7-8 kişiyle miting mi olur?’ diyor ve seçime kendi başına gireceğini söylüyor. Başka partiler de seçime kendi gireceğini söyledi. İttifak konusu seçim zamanı geldiğinde belli olur” dedi.

Akşener’in 6’lı masadan kalkıp sonra masaya döndüğü süreçte de Kılıçdaroğlu’na karşı benzer ifadeler kullandığına dikkat çeken kurmaylar, “Benzer açıklamaları daha önce de yapmıştı. Şimdi herkes seçim sürecine dair açıklamasını yapıyor. Biz herkesi dinliyoruz, tuhaf da karşılamıyoruz” yorumunu yaptı.

‘SEÇİME KADAR HER ŞEY SÖYLENİR’

Eleştirilerin Kılıçdaroğlu ağırlıklı olmasına ilişkin konuşan kurmaylar, “Ortada 21 yıldır devletin her damarına işleyen bir iktidar var. Buna karşı muhalefetin öfkesi birikmiş. Şimdi kıl payı kaçırılan bir seçim olunca öfkenin de muhalefete yöneldiğini görüyoruz. Bu nedenle en ağır öfke ana muhalefete yöneliyor. Çünkü herkesin umudu bizdik. Seçim zamanı yaklaşırken bu öfke değişecektir. Bunu biz değiştireceğiz” dedi.

İttifakların seçim atmosferinde oluşacağını söyleyen kurmaylar, “O zamana kadar da partilerden farklı farklı açıklamalar gelecek. Ama görünen şey, önümüzdeki süreçte partiler seçime yine ittifakla girecek. İl bazında, bölge bazında bunlar düşünülür. Şu anda bizim ‘Burada ittifak yapalım, burada kendimiz girelim’ diye seçtiğimiz bir yer de yok” diye konuştu.