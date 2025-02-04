CHP kurmayları, Yavaş’ın önseçim rahatsızlığının ayrılık çıkarmayacağını söylüyor: ‘Adayın örgütte karşılığı olmalı’

Yayınlanma: 04.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.02.2025 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda cumhurbaşkanı adayının önseçimle belirlenmesi için yürütülen yönerge çalışması ve önseçimin takvimlendirilmesi konuşuldu. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın önseçimle ilgili “Aday belirlemenin çok erken olduğu düşünücesindeyim. Seçim tarihimiz belli değil. O zamana kadar Türkiye’de şartlar değişir” sözleri de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin 2028’de olacağını söylemesine karşın iktidarı seçime zorlayacak adımlar atılması gerektiğini söyleyen CHP kurmayları, bu kapsamda aday açıklamasının da önemli olduğunu vurguladı. Önseçimin zamanlamasının erken olduğuyla ilgili eleştirileri de bu kapsamda değerlendirdiklerini söyleyen partililer “AKP her yönüyle bize saldırıyor. Biz de sandığı bu sene getirmek istiyoruz. Bunun için adayımızı çıkartmak da önemli. Kampanyamızla, adayımızla, vaatlerimizle hazır olacağız” dedi.

Kurmaylar, önseçim için üyelik artırmak hedefiyle, gençlik kollarının “Senin yerin CHP” sloganıyla yeni bir kampanya başlattığını da aktardı.

‘YAVAŞ, YAPICI ELEŞTİRDİ’

Yavaş’ın önseçim konusunda hem “erken” açıklamasını hem de yöntemle ilgili eleştirileri olduğu iddiasını değerlendiren parti kurmayları “Mansur Bey ‘erken’ derken yapıcı bir tutumla eleştirisini söyledi. Önseçimde adaylığa kapıyı da kapatmadı. Bu yıl seçim isteyen bir parti olarak bu kadar saldırı altındayken toplum bizden bir hareket bekliyor. Bu noktada üyelerimizi de dahil eden bir önseçim, partiyi hareketlendirecektir. Sürecin sonunda kim kazanırsa kazansın bir kırgınlık olmayacaktır” dedi.

Önseçimin yanında anketlere bakılmasıyla ilgili önerileri de yorumlayan kurmaylar “Anketlere her zaman bakıyoruz. Ama CHP’nin geleneği önseçimdir. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olacak birinin örgütsel karşılığı olması gerekir. CHP üyesinin seçtiği kişi toplumun tüm kesimlerinin sesi olacaktır. Bizim üyemiz sadece kendi düşüncesiyle değil; sokağın sesini sandığa yansıtacaktır” diye konuştu.

‘TAKVİM BAŞKANLARLA KONUŞULUR’

Önseçim takvimine ilişkin de konuşan partililer “Adaylığın şartlarıyla ilgili yönergemiz olacak. Örneğin; cumhurbaşkanı adayı olmak için 40 yaşını doldurmak, üniversite mezunu olmak gibi anayasal şartları zaten isteyeceğiz. Bunun yanında parti üyelerinden belli bir sayıda imza toplamak gerekecek. Ama işi bir imza şovuna da çevirmeyeceğiz. Bunları netleştirdikten sonra takvimi de hazırlayacağız. Bu süreçte Parti Meclisimizin de fikri alınabilir” dedi.

Önseçim nedeniyle Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arası bir gerginlik ihtimalini de değerlendiren kurmaylar “Hafta boyunca hem iki ismin hem genel başkanımızın konuyla ilgili birbirleriyle görüşmeleri olur. Potansiyel adaylar olarak ikisinin de fikri alınarak bir takvim açıklanır. Onun dışında iki başkan birlikteliğini Çağlayan Adliyesi önünde gösterdi. Bir rahatsızlık olmayacaktır” ifadelerini kullandı.