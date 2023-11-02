CHP 57'nci kurultaya giderken, geçmişten günümüze CHP kurultayları
Bugüne kadar 19'u olağanüstü 56 kurultay yapan CHP'nin, 38. Olağan Kurultay'ı, "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganıyla 4-5 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
CHP kuruluş tarihinden günümüze toplamda 34 Kurultay ve 17 Olağanüstü Kurultay yaptı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ardından genel başkanlık koltuğuna bugüne kadar, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Kemal Kılıçdaroğlu oturdu.
Fotoğrafta Mustafa Kemal Atatürk,1935 yılında gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Fırkası Kurultay'ında konuşurken görülüyor.
Fotoğrafta Başbakan İsmet İnönü, CHP 4. Büyük Kurultay'da konuşurken görülüyor.
05-06 Mayıs 1972'de 5. Olağanüstü Kurultay'ın yapıldığı salona CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ve eşi Mevhibe İnönü birlikte geldi.
05-06 Mayıs 1972'de düzenlenen 5. Olağanüstü Kurultay'da oy kullanan kadın delegeler.
18. Olağanüstü Kurultayı'nı gerçekleştirmek üzere toplanıyor. Başbakan ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit, CHP 7. Olağanüstü Kurultayı'na katıldı.
9 Eylül 1992'de düzenlenen 25. Olağan Kurultay sonrası Genel Başkan adayı Deniz Baykal (solda), 679 oyla CHP Genel Başkanı oldu. Hikmet Çetin (ortada), Murat Karayalçın (sağda).
9 Eylül 1992'de düzenlenen 25. Olağan Kurultay'da adaylığını açıklayan Erol Tuncer, oy kullanırken..
SHP ve CHP'nin Bütünleşme Kurultayı sonrası ortak aday olarak Genel Başkanlığa seçilen Hikmet Çetin (ortada), Deniz Baykal ve Murat Karayalçın ile partilileri selamladı.
CHP'nin 9. olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan Adaylarından Murat Karayalçın (sağda), ikinci tur oylama sırasında Hasan Fehmi Güneş (solda) lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.
CHP 10. Olağanüstü Kurultay'da Genel Başkan Altan Öymen, kırmızı güllerle karşılandı.
CHP'nin 11. Olağanüstü Kurultayı'na CHP Genel eski Başkanlarından Erdal İnönü (solda), kapanan SODEP eski Genel Başkanı Cezmi Kartay (ortada) ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Bayram Meral de katıldı.
Fotoğrafta CHP 29. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan adayı Ertuğrul Günay, oy kullanırken görülüyor.
Fotoğrafta CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP 30. Olağan Büyük Kurultay'da partilileri selamlarken görülüyor.
CHP 13. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan adayı Mustafa Sarıgül ve eşi Aylin Kotil ile birlikte oy kullanırken görülüyor.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal (sağda), partisinin 31. olağan Kurultayı'nda oy kullanırken görülüyor.
22 Mayıs 2010'da yapılan 33. Olağan Kurultay'da CHP Genel Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokratik Sol Halk Partisi (DSHP) Genel Başkanı Rahşan Ecevit (solda) ve Bağımsız Millervekili Emrehan Halıcı (sağda). 33. Olağan Kurultay'a tek aday olarak giren Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin 7. Genel Başkanı oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu, partisinin 34. Olağan Kurultayı'nda geçerli sayılan bin 164 oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkanlığa seçildi
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