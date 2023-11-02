CHP 57'nci kurultaya giderken, geçmişten günümüze CHP kurultayları

Bugüne kadar 19'u olağanüstü 56 kurultay yapan CHP'nin, 38. Olağan Kurultay'ı, "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganıyla 4-5 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

CHP kuruluş tarihinden günümüze toplamda 34 Kurultay ve 17 Olağanüstü Kurultay yaptı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ardından genel başkanlık koltuğuna bugüne kadar, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Kemal Kılıçdaroğlu oturdu.