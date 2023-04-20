CHP Kütahya milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kütahya milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 00:18

Güncelleme: 20.04.2023 - 00:18

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Kütahya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Kütahya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Kütahya milletvekili adayları kim? CHP Kütahya milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Kütahya milletvekili adayları tam listesi...

CHP KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ali Fazıl Kasap





Ahmet Sunar





Güler Ezgi Doğan Turan





Haşim Ertekin





Kerem Erkul