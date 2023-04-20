CHP Kütahya milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kütahya milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Kütahya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Kütahya milletvekili adayları kim? CHP Kütahya milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Kütahya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Kütahya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Kütahya milletvekili adayları kim? CHP Kütahya milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Kütahya milletvekili adayları tam listesi...
CHP KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Ali Fazıl Kasap
Ahmet Sunar
Güler Ezgi Doğan Turan
Haşim Ertekin
Kerem Erkul
Resmi İlanlar
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